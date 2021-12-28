Инвестиции в экономику Брестской области за пятилетку возрастут на 22%

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Объем инвестиций в экономику Брестской области за пятилетку должен увеличиться более чем на 22%. Об этом заявил на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники заседания рассмотрели проект программы социально-экономического развития Брестской области на 2021-2025 годы, а также прогноз социально-экономического развития региона и областной бюджет на будущий год. Пятилетняя программа социально-экономического развития предусматривает увеличение номинальной заработной платы в 1,6 раза, рост совокупного поступления доходов в местные бюджеты в 1,5 раза, улучшение инвестиционного климата и обеспечение прироста инвестиций в основной капитал на 22,2%.

"Объем инвестиций к 2025 году должен увеличиться до Br5,7 млрд с приростом за пятилетку более чем на 22%. Сумма инвестиций за пять лет должна быть практически удвоена. Основными направлениями их использования станут строительство жилья и инженерно-транспортной инфраструктуры к нему, строительство, модернизация, техническое перевооружение производств, реализация 176 проектов в социальной сфере, строительство объектов в жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и энергетике", - отметил Дмитрий Городецкий.

На основе предложений горрайисполкомов, с учетом потенциала и точек роста региона сформирован перечень из 175 производственных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти Br3 млрд. Из них определены 48 наиболее значимых, формирующих промышленный потенциал области проектов. Это расширение производства ДСП на "Ивацевичдреве", модернизация "Пинскдрева" по увеличению объемов выпуска фанеры, создание производства мягкой мебели в Ивацевичском районе немецкой компанией, расширение производства керамической плитки на "Березастройматериалах", модернизация технологии и оборудования на Барановичском авиаремонтном заводе, модернизация филиала Ивацевичского спиртзавода.

Объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве за пять лет планируется увеличить в сопоставимых ценах на 11% и более, в торговле - на 20%. Экспорт товаров за 2021-2025 годы прирастет по прогнозам в 1,3 раза - с $2,6 млрд до $3,5 млрд.

По итогам этого года экспорт товаров увеличится не менее чем на 19%, услуг - почти на 40%. Как было отмечено, более высокими темпами растут поставки товаров в страны Евросоюза (на 43%), дальней дуги (28%). По услугам наибольший прирост по ремонту оборудования, транспортным и строительным услугам. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами увеличилось более чем в 1,5 раза и превысило $1,2 млрд.-0-