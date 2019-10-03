Инвестиционный форум пройдет в Могилевском районе 4 октября

3 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый инвестиционный форум "Могилевский район - территория возможностей" пройдет 4 октября в агрогородке Речки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском райисполкоме.

Форум даст возможность ознакомиться с инвестиционным и экономическим потенциалом района. Среди направлений развития организаторы выделяют сельское хозяйство, промышленность, торговлю и сферу услуг, агроэкотуризм.

Такой формат работы послужит развитию экономики, малого и среднего бизнеса, укреплению деловых связей белорусских компаний с иностранными партнерами, уверены в райисполкоме. Гости форума смогут посетить выставку инвестиционно-экономического потенциала района, принять участие в работе круглого стола. Планируется выезд на крупные предприятия.

Организатором первого инвестиционного форума выступает Могилевский районный исполнительный комитет.-0-