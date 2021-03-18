Инвестор начал строить пеллетный завод в Пинском районе

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе началось строительство завода по производству топливных гранул, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

"На заседании хозяйственного актива Пинского района в феврале был анонсирован региональный инвестпроект на 2021 год. Не прошло и месяца, как частный бизнес перешел от слов к делу. Возле станции Парохонск инвестор приступил к строительству промышленного комплекса по производству древесно-топливных гранул", - рассказали в райисполкоме.

Инвестпроект по выпуску биотоплива реализуется по госпрограмме "Белорусский лес". Пинский райисполком для возведения предприятия предложил частнику площадку у железнодорожного пути, где размещалась производственная база стройорганизации. По предварительным подсчетам, на строящемся заводе в год будут изготавливать до 100 тыс. т пеллет. Предусматривается создание не менее 65 рабочих мест.

В Брестской области в этом году пеллетные заводы также строят Ганцевичский и Кобринский опытный лесхозы. Такое предприятие уже работает в Пружанском лесхозе.-0-