Инженерный факультет создан в Полесском университете

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете основан пятый факультет - инженерный, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ректорате вуза.

Ключевой идеей создания новой структуры вуза стала подготовка кадров для развития инжинирингового направления экономики страны. В состав факультета вошли три кафедры: информационных технологий и интеллектуальных систем, промышленного рыбоводства и переработки рыбной продукции, ландшафтного проектирования. Факультет будет готовить инженеров-программистов-экономистов, инженеров-технологов в рыбоводстве, инженеров садово-паркового строительства. Срок обучения по всем специальностям - 4 года.

"В основу концепции факультета положены инжиниринговые подходы - популярное направление во всем мире. По сути, это комплексное решение технологических задач - от разработки схем финансирования и проектирования до обеспечения производства и реализации продукции или услуг. При этом упор будет делаться на проектную модель подготовки инженеров", - отметил декан факультета кандидат технических наук Владимир Штепа.

Предполагается, что фактически со второго курса студенты вместе с преподавателями будут готовить собственные бизнес-проекты. Свои разработки будущие инженеры смогут представлять на конкурсе инновационных проектов Pinsk Invest Weekend, других стартап-мероприятиях. При поддержке технопарка "Полесье" студенты получат возможность апробировать полученные в университете знания на производственных предприятиях и в реальных бизнес-структурах.

По словам декана, необходимый потенциал уже нарабатывается в сотрудничестве со старожилами научно-технической деятельности. В частности, в этом году открылась Международная научная лаборатория, где партнером выступил Запорожский национальный университет. С украинскими коллегами в ПолессГУ уже начали реализовывать проект по созданию комплексных систем очистки коммунально-промышленных сточных вод и энергоэффективных озонаторов повышенной продуктивности. Выполняются совместные проекты и с другими вузами ближнего и дальнего зарубежья.

Планируется, что в следующем году инженерный факультет пополнится кафедрой инженерных систем, где будут обучать специальности "эксплуатация интеллектуальных транспортных систем в автомобильном и городском транспорте". А в ближайшее время в Полесском государственном университете будет образована учебно-научная лаборатория инжиниринга.-0-