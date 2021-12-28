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28 декабря 2021, 12:50

Исаченко: акция "Наши дети" стала традицией и хорошим брендом

Анатолий Исаченко во время акции
Анатолий Исаченко во время акции
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28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко поздравил пациентов Могилевской областной детской больницы с новогодними и рождественскими праздниками, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь губернатор посетил красную зону, где лечат детей с вирусно-респираторными инфекциями. Он ознакомился с условиями пребывания маленьких пациентов и вручил им сладкие подарки. "Когда приходишь к детям, тем более в преддверии такого праздника, настроение всегда хорошее, - сказал Анатолий Исаченко. - В красной зоне я пообщался с ребятами и их родителями, посмотрел, насколько они обеспечены медикаментами и как медперсонал справляется со своими обязанностями. Несмотря на то, что это лечебное учреждение, пациентам здесь должно быть максимально комфортно. В Могилевской области и в областной детской больнице сделано все необходимое, чтобы дети выздоравливали как можно быстрее. Средняя продолжительность нахождения ребенка в стационаре составляет примерно 7-8 дней. К сожалению, болезнь есть и никуда не ушла, но наши медицинские работники с ней справляются благодаря имеющимся возможностям и наработанному опыту".

Второй частью посещения стало благотворительное представление "Новогодний переполох", которое провели в стенах больницы учащиеся Могилевского государственного колледжа искусств. Зрителями стали почти 100 ребят, многие из которых были вместе со своими родителями. Анатолий Исаченко также встретился с маленькими пациентами, тепло и сердечно поздравил их и родителей с наступающими зимними праздниками и вручил сладкие новогодние подарки.

Анатолий Исаченко во время акции
Анатолий Исаченко во время акции

"В стране проходит республиканская благотворительная акция "Наши дети", ставшая уже традицией и хорошим брендом, - отметил председатель облисполкома. - Дети и мы, взрослые, верим в добро, сказку и все самое лучшее. Пусть накануне Нового года это обязательно случится. Сегодня мы находимся в областной детской больнице, потому что детки, к сожалению, приболели. Хочется пожелать, чтобы они встретили наступающие праздники дома и провели их вместе с родными, близкими и друзьями. Желаю ребятам новогодних чудес, родителям - радости в своих детях, а медперсоналу - поменьше работы и больных".

В числе зрителей на сегодняшнем представлении - мама Вероника Бегунова и ее 4-летняя дочка София. Они попали в больницу на следующий день после дня рождения малышки, 25 декабря. У ребенка неделю держалась высокая температура, и сбить ее самостоятельно никак не получалось. Семья очень надеется, что встретит Новый год дома. "Честно говоря, мы не ожидали такого хорошего праздника и поздравления, - рассказала Вероника Бегунова. - Вчера у нас был утренник в саду, и мы очень расстроились, что на него не попали. Если бы знали, что тут тоже будет праздник, взяли бы нарядное платье с собой. Очень приятно, что наших деток не оставили без внимания - это заслуживает большой благодарности. Все равно и большие, и маленькие всегда ждут этого праздника".

Главврач медучреждения Игорь Каско уверен, что от такой волшебной терапии дети выздоравливают гораздо быстрее. "Подарки, музыка, смех и хорошие эмоции всегда только к здоровью, - подчеркнул он. - Любая болезнь отступит в одну секунду, как только положительные эмоции придут в душу любого человека, а тем более ребенка. Дело в том, что с новогодними праздниками детей в стенах больницы поздравят много разных гостей, поэтому все дети получат новогодние подарки. Сейчас у нас на госпитализации находится около 400 ребят".

Игорь Каско уточнил: в настоящее время дети больше болеют сезонными респираторными инфекциями, а не коронавирусом. В детской больнице таких пациентов всего трое из 14 заболевших COVID-19 по региону. Все они находятся в стабильном состоянии. Врач, как дети и их родители, очень надеется, что к Новому году все отправятся домой.

В многопрофильном детском стационаре на 610 коек Могилевской областной больницы работает 14 специализированных отделений, консультативная поликлиника и филиал областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля. Ежегодно в учреждении здравоохранения получают стационарное лечение более 20 тыс. детей и подростков, свыше 60 тыс. детей оказывается консультативная помощь, выполняется около 6 тыс. оперативных вмешательств.-0-

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