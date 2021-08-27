Исаченко: диалог с трудовыми коллективами - приоритетное направление в работе парламентариев

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог с трудовыми коллективами - приоритетное направление в работе парламентариев. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко на заседании Клецкого районного исполнительного комитета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.На заседании рассматривались итоги социально-экономического развития Клецкого района за первое полугодие. Анатолий Исаченко отметил, что руководство райисполкома должно уделять особое внимание обеспечению дисциплины на предприятиях и наведению порядка на вверенных территориях. Также, по его мнению, вопросы социально-экономического развития требуют конкретных действий со стороны местной власти."Необходимо уходить от бюрократии и формализма. Мы должны ставить перед собой конкретные задачи, которые будут понятны гражданам и бизнесу и по которым можно будет оценить нашу работу", - подчеркнул вице-спикер.Анатолий Исаченко также посетил ОАО "Гамма вкуса", где пообщался с представителями трудового коллектива, ознакомился с производственной базой предприятия и выпускаемой продукцией. "Диалог с трудовыми коллективами - приоритетное направление в работе парламентариев. Такие встречи позволяют понять, какие проблемы есть на предприятиях, а также проинформировать коллектив о важных общественно-политических вопросах повестки дня", - подчеркнул заместитель председателя Совета Республики.-0-