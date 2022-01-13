Исаченко: Конституция - фундамент, на который опираются общественные и государственные институты

13 января, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. Конституция - фундамент, на который опираются общественные и государственные институты. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с активом Белыничского района, передает БЕЛТА.

"Иногда можно услышать вопрос: "Зачем нам надо менять Конституцию?" У нас эффективный Основной закон, который уже почти четверть века определяет весь спектр общественных отношений, складывающийся в обществе и государстве. Конституцию можно сравнить с фундаментом здания, на которую опираются все другие общественные и государственные институты, - сказал Анатолий Исаченко. - Тогда архитектором этого строительства должен был быть только один человек - глава государства. Он должен был в своих руках сосредоточить достаточно большие властные полномочия. Сегодня мы видим, что конструкция оказалась устойчивой и выдержала все невзгоды без потрясений и шоков".

Анатолий Исаченко

За четверть века экономика Беларуси сильно изменилась. "Появляются новые отрасли экономики, расширяется IT-направление, мы построили атомную станцию, развиваем биоинженерию, автомобилестроение. Сейчас говорим о переходе от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома. - Малый и средний бизнес стал неотъемлемой частью экономики страны. Он стал вносить значительную долю поступлений в бюджет. Меняется даже социальная структура населения. Появляются новые слои общества, условия жизни которых предполагают большую самостоятельность и свободу выбора. Изменения в Основной закон страны продиктованы исключительно новым качеством белорусского общества, и все домыслы, что мы хотим кому-то понравиться, или угодить, несостоятельны".

Беларусь находится на новом этапе развития, поэтому перед обществом стоит несколько важных задач. "Необходимо продолжать масштабную информационную кампанию для привлечения людей к активному участию в референдуме. Нужно продолжать задействовать все возможные ресурсы для разъяснения и формирования конструктивного общественного мнения о вносимых в Конституцию изменениях, не допускать социальной напряженности с точки зрения экономики и производственных процессов в организациях и предприятиях всех форм собственности. Под особым контролем должна оставаться работа с обращениями граждан, - отметил Анатолий Исаченко. - Проведенная работа будет показателем того, как руководители владеют и управляют ситуацией у себя в трудовых коллективах. Каждый несет персональную ответственность за подготовку и проведение референдума".-0-

Фото Фото Мариам Табагари,ИА "Могилевские ведомости"