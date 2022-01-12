Исаченко: Конституция сохраняет суверенитет и дает право каждому человеку на самоопределение

12 января, Круглое /Корр. БЕЛТА/. Основу стабильности государства всегда определяет Конституция, которая сохраняет суверенитет и дает право каждому человеку на самоопределение. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с активом Круглянского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря сильной государственной власти были созданы условия для развития экономики. Эта система себя оправдала и выстояла перед внешними и внутренними вызовами. Но с повышением уровня жизни человеку всегда хочется большего, - отметил он. - Поэтому чтобы выполнялась социальная политика, нам нужна сильная экономика, которая не сможет работать без стабильного государства. А в основе этой стабильности находится наша Конституция, которая сохраняет суверенитет и дает право каждому человеку на самоопределение".

Как отметил председатель Могилевского облисполкома, эта встреча продиктована важностью стоящих перед всеми задач по актуальным вопросам подготовки и проведения референдума, который должен пройти на высоком организационном уровне. Белорусы принимали Конституцию в середине 90-х годов. Это был этап становления белорусской государственности, когда выстраивались политическая, экономическая, социальная, правовая и другие системы государства. За эти 25 лет действующая Конституция выполнила свое предназначение.

По словам Анатолия Исаченко, выросли и вступили в жизнь целые поколения белорусов, которые живут и развиваются в независимой стране. "Требуется совершенствование системы управления, в том числе и политической. Периоды кардинальных перемен - это всегда время конституционных реформ, - подчеркнул он. - Только прочная конституционная основа позволяет обеспечить стабильность и эффективность перемен в правовом поле. Неизменным приоритетом остается сохранение нашей идентичности. Мы вступаем в новый период развития в условиях крайне неблагоприятных внешнеполитических условий. Спецификой современного этапа государственного строительства является борьба за умы и сердца людей".

В обсуждении приняли участие председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк и ректор Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Денис Дук.-0-