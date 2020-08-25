25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведет 28 августа в Кличевском районе прием граждан и прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Во время прямой телефонной линии звонки будут приниматься с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (02236) 7-89-52.

Прием граждан пройдет с 12.00 до 14.00 в малом зале заседаний Кличевского райисполкома. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 (02236) 7-92-95, 7-92-97.-0-