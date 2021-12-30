Исаченко: сегодня как никогда важно объединить усилия бизнеса и госсектора

30 декабря, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Сегодня как никогда важно объединить усилия бизнеса и госсектора. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса, которая собрала около 150 участников со всего региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в развитии бизнеса, вложении инвестиций, создании новых рабочих мест, - обратился председатель облисполкома к присутствующим. - И сегодня как никогда важно объединить усилия бизнеса и госсектора. В области работает ряд крупных валообразующих предприятий, которые до сих пор значительную долю сырья и комплектующих завозят по импорту. Необходимо углублять кооперацию малых предприятий и крупных организаций, увеличивать локализацию производства, снижая тем самым зависимость от внешних факторов. Это огромное поле для деятельности, мы ведь можем производить многие вещи сами. Тем более, с учетом беспрецедентного внешнего давления на нашу страну, возрастает роль импортозамещающих проектов и вы как представители частного бизнеса можете реализовать их быстрее. Наша совместная задача - активизировать работу в этом направлении".

Анатолий Исаченко неоднократно говорил о своем особом внимании к бизнес-среде, а также о готовности работать над поставленными задачами вместе - честно и добросовестно. "Решение основать свое дело - это смелый и серьезный шаг, но, поверьте, такой же сложной и ответственной является работа на государственной службе, - подчеркнул он. - И формирование благоприятной бизнес-среды - это тоже бизнес, только со стороны государства. Сначала надо создавать, а потом получать плоды в виде налоговых поступлений, поддержки бизнесом социальных проектов и вовлеченности в развитие малой родины. Малый и средний бизнес стал неотъемлемой частью экономики нашей страны, и это неоспоримый факт".

В подтверждение этому прозвучала статистика по Могилевской области. Так, за 11 месяцев текущего года субъектами малого и среднего предпринимательства уплачено в бюджет региона свыше Br570 млн, или 39% от общих поступлений. Эти ресурсы пошли в том числе на развитие социальной сферы и в первую очередь на поддержку отрасли здравоохранения. К слову, вклад малого и среднего бизнеса в экономику области ежегодно растет. Сегодня это 38% выручки от реализации продукции, более 36% экспорта товаров, почти 46% инвестиций в основной капитал и 30% от общего количества работающих в регионе.

По словам Анатолия Исаченко, бизнес-среда - это мобильная структура, которая требует постоянных организационных и законодательных новаций. "Сегодня у всех на слуху изменения по субъектному составу малого предпринимательства, - обратил внимание он. - Так, в начале следующего года мы ожидаем принятия окончательного решения по изменениям видов деятельности, которыми смогут заниматься индивидуальные предприниматели и самозанятые. Планируется изменить подходы и по налогообложению. Данные нормативные акты пока не приняты и говорить сейчас, в какой редакции они будут опубликованы, преждевременно. Но в одном хочу вас заверить: все структурные изменения будут внедряться поэтапно, с учетом интересов заинтересованных сторон".

Вторая часть встречи была посвящена живому общению и предприниматели региона в режиме открытого микрофона задавали интересующие их вопросы. Так, генеральный директор бобруйской фирмы "Барро" Василий Баранчук говорил о налоговых льготах для начинающих свое дело бизнесменов. Он внес предложение ослабить на определенный период налоговую нагрузку для тех, кто открывает новые предприятия. Анатолий Исаченко отметил, что это правильный подход, который требует изучения. "Важно, чтобы человек действительно только начинал свой бизнес, а не, меняя названия, пользовался такими льготами", - уточнил он.

Свой вопрос задал и Алексей Яковлев, директор ООО "ВМГ Индустри групп" - одного из самых крупных предприятий СЭЗ "Могилев" с численностью работников более 2,5 тыс. человек и ежегодной экспортной выручкой порядка 200 млн евро. Его интересовал равноправный доступ к сырьевой базе с госпредприятиями. "Мы не просим преференций, не ищем специальных льгот, - отметил он. - Говорим о том, что к сырью, которое есть в стране, мы также имели доступ. Еще одна тема - экспортные пошлины на продукцию деревообработки, из-за которых мы теряем конкурентоспособность. Для предприятия это особенно чувствительно, ведь оно экспортно ориентированное. А вся прибыль реинвестируется в развитие нашего же производства". Председатель Могилевского облисполкома отметил, что первый вопрос не входит в его компетенцию, однако пообещал детальнее вникнуть в тему. Необходимо об этом говорить и, возможно, выносить на республиканский уровень, резюмировал он.

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства из Дрибинского района Владимир Ринг заострил внимание на том, что встречи председателей райисполкомов и фермеров должны быть регулярными: так можно узнать, что волнует производителей сельхозпродукции.

Еще один вопрос - изменение налогового законодательства: предлагается заменить единый налог на налог на землю. Анатолий Исаченко отметил, что в вопросах нужно разбираться, и пообещал, что вскоре обязательно пройдет отдельная встреча с фермерами.

Директор быховского фонда "Устойчивый регион" Роман Мельников затронул тему развития Чигиринского туристического кластера. Он предложил включить эту территорию в инвестиционный план развития региона и провести необходимые работы по развитию ее инфраструктуры - например, оборудовать места для спуска лодок, благоустроить пляжи. Председатель Могилевского облисполкома одобрил идею и предложил сделать это толокой.

В завершении Анатолий Исаченко подчеркнул, что органы госуправления всегда готовы оказывать всяческое содействие частному бизнесу. "Такой формат встречи выбран не случайно: он позволяет выстроить диалог и обсудить наиболее волнующие бизнес темы, - заключил он. - Такое общение должно стать для нас планомерным и регулярным и быть направлено на решение возникающих вопросов. В свою очередь я всегда открыт для предложений и новых идей".-0-