Исаченко: социально-экономическое развитие районов должно быть приоритетным для местной вертикали

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня принял участие в заседании Слуцкого районного исполнительного комитета. Основным вопросом повестки дня стало подведение итогов социально-экономического развития и исполнения бюджета района за 2020 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В ходе выступления вице-спикер подчеркнул приоритетность решения вопросов социально-экономического развития региона, а также обратил внимание руководителей местных предприятий и организаций на необходимость более эффективной работы.

Анатолий Исаченко также побывал в ОАО "Слуцкий мясокомбинат", где ознакомился с производственной базой, ассортиментом выпускаемой продукции и текущим состоянием дел на предприятии. Посещение мясокомбината организовано в рамках выполнения поручения Президента в части повышения эффективности участия государства в управлении хозяйственными обществами.-0-

Во время заседания. Фото Совета Республики