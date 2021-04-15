Исаченко - участникам проекта "ШАГ": все великие вещи начинаются с любви к Родине

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил среднюю школу №18 города Борисова, где принял участие в информационно-образовательном проекте "Школа активного гражданина" ("ШАГ"). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Все великие вещи начинаются с любви к Родине, своей семье и той земле, на которой вы родились. Вам как подрастающему поколению белорусов важно понять и усвоить эти простые истины", - поделился своим мнением заместитель председателя Совета Республики.

Анатолий Исаченко отметил, что сегодняшний диалог является инициативой ребят, которые во время посещения Совета Республики в марте 2021 года пригласили вице-спикера побывать в их учреждении образования. "Искренне рад, что у нас появилась еще одна возможность пообщаться на волнующие вас темы, но уже в стенах вашей школы, которая для каждого молодого человека является окном во взрослую жизнь", - сказал он.-0-