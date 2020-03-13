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13 марта 2020, 12:59

Истоки культурного кода

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Дело для настоящих мужчин
Национальное достояние

Особое место в формировании культурного и духовного наследия страны отведено Слонимскому краю. Регион привлекает еще и красивой природой, ухоженностью полей... Как развивается его экономика, какими заботами живут люди, в частности те, кто возделывает землю? Об этом рассказывает председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич.

– Обеспечивая продовольственную безопасность страны, сельское хозяйство остается одной из самых важных ее отраслей, – отметил Геннадий Болеславович. – Аграрии района, несмотря на не всегда благоприятную погоду, вырастили хороший урожай-2019. Намолотили около 67 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (163% к уровню 2018-го). К зиме все хозяйства создали стратегический запас кормов. Взяв курс на перезалужение полей и посев многолетних трав, увеличили надои (валовое производство + 2000 тонн к прошлому году). Растет качество молока. За последние 2 года по удою молока на корову в республике с 104 места мы переместились на 74-е. Надеемся тенденцию роста сохранить. Вклад в развитие отрасли вносят 18 фермерских хозяйств, за которыми закреплено4 тыс. гектаров сельхозугодий. К сожалению, пока не все из них научились рационально использовать землю: результаты их производства остаются ниже районных.

– Как дела обстоят с инвестициями? Какой вклад в развитие реального сектора экономики вносят промышленные предприятия?

– Основа нашей промышленности – 20 предприятий, на которых занято около 6 тыс. человек. В числе крупнейших – ОАО "Слонимский мясокомбинат", ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин", ОАО "Слонимская камвольно-прядильная фабрика", ОАО "Слониммебель". Кстати, инвестиции в основной капитал в основном вкладывались именно в этот сектор экономики. За 2019 год они составили 67 млн рублей. ОАО "Слонимский КБЗ "Альбертин" построило модульную котельную производительностью 32 т/ч пара. Модернизировало свое деревообрабатывающее производство предприятие "Новитамебель". Супермаркет "Санта" открыла компания ООО "Санта Ритейл". На ОАО "Слонимская КПФ" продолжается создание производства инновационной пряжи. Слонимский водоканал реализует инвестпроект по строительству биогазового комплекса на очистных сооружениях. Идет поэтапная модернизация на ОАО "Слонимский мясокомбинат", который получил право маркировки продукции знаком "Халяль" и заключил договор на поставку говядины в Иран. Экспортно-импортные операции связывают наш район с 47 государствами, поставляя свою продукцию в 29 стран.

Динамично растет малый бизнес. В 2019 году из налогов, поступивших в консолидированный бюджет, 32,45% – от индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

– Качество жизни людей определятся развитием социальной сферы...

– Безусловно, социально-экономическое развитие возможно только при проведении эффективной социальной политики. Мы создали систему оказания доступной, комфортной, квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Совершенствуется материально-техническая база районной больницы. В распоряжении наших медиков современное лечебно-диагностическое оборудование: компьютерный томограф, маммоскан, рентгенологическое оборудование. Наши хирурги проводят операции по эндопротезированию тазобедренных суставов, освоили лапароскопию и тромболизисную терапию. Ряд отделений центральной больницы являются межрайонными. Например, на базе ЦРБ открыт межрайонный неврологический ресурсный центр.

Качество обучения и интеллектуальное развитие детей – главное в работе учреждений образования района. В прошлом году свидетельства с отличием вручили 38 выпускникам, золотые медали – 49. По итогам централизованного тестирования 3 выпускника получили по 100 баллов по русскому языку и математике. Слонимщина имеет современную базу для занятий физической культурой и спортом – более 240 объектов. Все они востребованы. В состав национальных и сборных команд страны в 2019 году вошел 21 воспитанник наших учебно-спортивных учреждений. Кроме того, в список кандидатов к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио вошли 6 воспитанников слонимского спорта.

Богата и разнообразна культурная и творческая жизнь. Только в 2019 году для развития творческих способностей юных дарований были приобретены музыкальные инструменты на сумму 85 тыс. рублей. Отдел ремесел и традиционной культуры за участие в ХІ Республиканском фестивале – ярмарке народных ремесел "Весенний букет" награжден дипломом I степени. Образцовый ансамбль современного танца "Атланта" и образцовый театр эстрадно-спортивного танца "Каскад" – неоднократные победители конкурсов международного уровня. Распоряжением Президента страны в 2019 году на создание сюиты "Паэма з бурштынавых слоў", направленной на сохранение духовных традиций и развитие белорусского хореографического искусства, предоставлен грант режиссеру образцового театра эстрадно-спортивного танца "Каскад".

– О том, что регион развивается, растет, судят в первую очередь по строительству жилья, обновлению социальных объектов, благоустройству...

– В числе приоритетов социальной политики остается жилищное строительство. За 2019 год в районе введено в эксплуатацию 42 индивидуальных жилых дома, 144-квартирный и 134-квартирный в городском микрорайоне Юго-Запад.

В сентябре 2019 года у нас прошел День белорусской письменности. И праздник, и подготовка к нему, в которой приняли участие буквально все организации и жители района, сделали город еще красивее, привлекательнее. Выполнен капитальный ремонт 9 жилых домов. Введена в эксплуатацию после реконструкции гостиница "Щара". Сделан текущий ремонт редакции газеты "Слонiмскі веснiк", фасада центра ремесел, здания ДЮСШ олимпийского резерва № 2. Приведены в порядок фасады трех учреждений образования, краеведческого музея, 22 домов в центральной части города, 18 зданий промышленности, 32 объектов торговли. Отремонтировано 4 железнодорожных переезда, обновлены фасад железнодорожного вокзала и посадочная платформа. Заасфальтированы более 5 километров дорог. В ряде агрогородков построено 5 станций. За счет средств, заработанных на районном субботнике, установлен памятник Льву Сапеге, а за счет спонсорских средств – памятник-бюст М.К. Огинского.

– Геннадий Болеславович, какие цели вы ставите перед собой в нынешнем году?

– Идти только вперед и подняться выше по многим позициям в области. Развивать промышленность, частный бизнес, создавать новые рабочие места, наращивать выпуск продукции, вовлекать в оборот неиспользуемые объекты недвижимости.

Готовимся достойно встретить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в 2020 году будем отмечать 500-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери, которая входит в число 100 самых значимых православных икон мира. Ждем в гости жителей Беларуси и иностранных туристов. В регионе много историко-культурных и архитектурных объектов, 10 агроусадеб, 3 заказника, охотничий комплекс, Слонимский драматический театр. Приезжайте. Вам понравится.

Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней"

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