Историческое здание в центре Бреста выставили на аукцион

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский городской центр по управлению недвижимостью проведет 26 октября аукционные торги на право заключать договоры аренды капитальных строений и помещений, находящихся в собственности города, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист коммунального унитарного предприятия Ирина Романова.

На продажу выставлены 48 лотов, из которых 40 - это изолированные помещения одного здания в историческом центре Бреста. Речь о строении на углу ул.Советской по проспекту Машерова, 50. До недавнего времени здесь размещался Брестский РОВД, который в связи с новосельем сменил прописку. Объект, где рядом пролегают главная транспортная и пешеходная улицы областного центра, привлекателен не только своим месторасположением, но и бэкграундом.

По сведениям брестского архитектора Николая Власюка-старшего, который изучает историю архитектуры города, по сути, это два объединенных в одно целое здания, построенных в межвоенный период. Угловое двухэтажное строение в стиле позднего классицизма было возведено в начале 20-х годов прошлого века по проекту первого главного архитектора Бреста Семена Сидорчука - автора знаменитой Ратной палаты в Царском Селе. К этому зданию вплотную примыкает другое, трехэтажное, в стиле конструктивизма. Оно тоже было построено в межвоенный период, в конце 20-х годов, по проекту архитектора Евгения Писменьского. Это были жилые дома с магазинами на нижнем этаже. Известно, например, что в одном из них располагались кухня для кормящих матерей и галантерейная лавка.

Сейчас городские власти пытаются найти объекту новое применение. Помещения различного метража в здании можно снять в аренду не более, чем на 2 года. Арендаторы смогут использовать квадратные метры под оказание услуг (кроме общественного питания), торговлю (кроме продовольственной группы товаров), офис или склад. Стоимость "квадрата" по большинству лотов составляет Br7,6.

Заявления на участие в аукционе принимаются в Брестском городском центре по управлению недвижимостью до 20 октября.-0-