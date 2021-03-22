История здесь оживает - в памятный день в колокола Хатыни влились голоса сотен тысяч людей

22 марта, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Акция "День памяти Хатыни" проходит сегодня в мемориальном комплексе, ставшем символом всех сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси - 22 марта 1943 года она вместе с жителями была уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. На этом месте в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был создан мемориальный комплекс.

Его колокола звонят по сей день над страной, рассказывая всему миру о трагедии более чем 9 тыс. деревень и сел нашей Родины, которые разделили страшную судьбу Хатыни. Это символ народной скорби и призыв к тому, чтобы такое никогда не повторилось.

К Вечному огню мемориала сегодня весь день тянется людской поток, устилая подножие алыми цветами. Дети, взрослые, старики, представители руководства страны, общественности, делегаций дружественных стран, военные, депутаты, рабочие, студенты - каждый склоняет голову, чтобы почтить память погибших минутой молчания.

Участники мероприятия проходят по серым железобетонным плитам, которыми выложена бывшая улица деревни, мимо обелисков, символизирующих обожженные печные трубы домов. Директор комплекса Артур Зельский рассказал, что строили мемориал всем миром. Гранит был привезен с карьеров Украины, белый мрамор - из России. В центре комплекса - более чем шестиметровая бронзовая скульптура "Непокоренный человек". Это собирательный образ белорусского крестьянина, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика и несет его через годы, произнося вечное проклятие фашизму, проклятие любому злу на Земле. Прообразом послужил свидетель хатынской трагедии Иосиф Каминский, чудом оставшийся в живых. Он, обгоревший, израненный, выбрался из горящего сарая и среди трупов односельчан нашел изувеченное тело своего сына. Рядом со скульптурой - сомкнутые гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, в котором каратели сожгли жителей Хатыни.

Как отметил у скульптуры директор Узденского районного центра творчества детей и молодежи Татьяна Витько: "Надо чаще бывать в таких местах, особенно подрастающему поколению. Мы много говорим о патриотическом воспитании, но надо понимать, как воспримет молодежь: надо не заставлять, а ненавязчиво приглашать. Пусть в мероприятии поучаствует не много ребят, но потом они понесут то, что почувствовали, ровесникам. Это намного лучше, чем если с ребятами будут говорить взрослые".

На территории комплекса находится единственное в мире кладбище деревень - 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я не возрожденная деревня - это сама Хатынь. На ветвях Древа жизни в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, сожженных оккупантами вместе с жителями, но восстановленных после войны.

Этим количеством был шокирован девятиклассник гимназии №1 Островца Вадим Алиев, который вместе с другими учениками параллели приехал в Хатынь на экскурсию. "Когда я впервые о ней услышал от учителя истории, я был в 7 классе. Тогда меня это не очень впечатлило. Теперь я вижу это все вживую - все так, как мне описывали. Надо было побывать здесь самому, чтобы понять и почувствовать. Это нельзя передать словами, объяснить ужас от того, что творили вроде бы люди тоже. Очень сильно бьется сердце. Когда учишь историю в книгах, это сухо. Здесь она оживает", - сказал юноша.

Вдоль дороги на месте сожженных домов сегодня лишь печные трубы, увенчанные колоколами. Их звон приглашает подойти и прочесть, кто здесь жил когда-то. И жив до сих пор - в памяти неравнодушных.

/Будет дополнено/. -0-