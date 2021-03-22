Головченко: один из уроков Хатыни - у зла нет национальности

22 марта, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Один из уроков Хатыни - у зла нет национальности. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время акции памяти в мемориальном комплексе "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы думали, что такие трагедии навсегда остались в прошлом. Но, к сожалению, этого не происходит. С детства мы помним фразу "пепел Хатыни стучит в наших сердцах". Но у этой фразы есть еще и продолжение или созвучное высказывание историка Карамзина, который сказал: холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести...". Сегодня мы по-новому осмысливаем эти слова, если говорить о совести, о том, что движет каждым человеком в его поступках, в его моральном выборе", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что сегодня, когда открылись многие архивы, мы знаем о трагедии Хатыни гораздо больше, чем десятилетия назад. "Речь не о национальностях. Кто-то спекулирует на этой теме, спорит, кто внес больший "вклад" в уничтожение Хатыни. Но зло не имеет национальности. Речь о том, что люди, которые участвовали в этих злодеяниях, делали свой выбор", - подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что в полицейском батальоне, который сжег Хатынь, были люди разных национальностей.

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