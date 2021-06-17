Историю мороженого расскажут в Могилевском областном художественном музее 19 июня

17 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной художественный музей имени П.В. Масленикова приглашает провести "Уикенд в музее" 19 и 20 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Так, 19 июня пройдет музейное занятие "История мороженого".

"Участники занятия познакомятся с многовековой историей самого вкусного десерта в мире. Мы расскажем, где впервые появилось мороженое, кто привез старинный рецепт в Европу, как юная королева познакомила с секретнейшим рецептом итальянского ледяного лакомства Францию. Кроме этого, гости музея узнают, как изготавливался десерт в древние времена и как его производят сегодня, какие виды мороженого существуют и насколько они могут быть оригинальны. В игровой форме участникам занятия расскажут, в чем польза и вред любимого лакомства", - рассказали в музее.

Начало занятия в 12.00.

На следующий день, 20 июня, состоится "Музейный интерактив". Для гостей музея подготовят увлекательное путешествие в мир изобразительного искусства. "У участников мероприятия будет возможность самим побывать в роли создателя собственного произведения искусства. У всех желающих будет возможность поиграть в игру "Найди картину" - в поиске помогут подсказки в виде сказок и загадок", - отметили в учреждении культуры.

Кроме этого, во время интерактива участники мероприятия смогут разгадать тематические кроссворды, собрать из пазлов картины знаменитых белорусских художников. "А в конце встречи наши гости смогут потренировать свое творческое мышление и создать свой шедевр из весьма необычных материалов", - подчеркнули специалисты.

Начало интерактива в 12.00.

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