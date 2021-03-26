IT-центр стал закономерным этапом образовательного процесса - директор полоцкой гимназии №2

26 марта, Полоцкий район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцкой государственной гимназии №2 подготовкой будущих инженеров, физиков и программистов занимаются в новом IT-центре, который смог появиться только благодаря успехам учащихся. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразила директор образовательного учреждения Ольга Драгун.

Развитие IT-направления в гимназии начинается с первого класса, а к 11-му ребята регулярно показывают лучшие результаты в области и республике. Старшеклассники постоянно участвуют в конкурсах, соревнованиях, турнирах и олимпиадах различного уровня по информатике и физике. "В открытом в этом учебном году IT-центре проводятся углубленные уроки и факультативные занятия по информатике, физике, химии и биологии. Прежде всего этот центр предназначен для повышения качества образования и раннего выявления талантливой молодежи. Но кроме профильных предметов здесь занимаются научно-практической работой: ученики вместе с педагогами разрабатывают технические проекты и воплощают их в жизнь. Этого центра не было бы, если бы не успехи наших воспитанников, которые на соревнованиях, турнирах и олимпиадах почти неизменно завоевывают призовые места. И он закономерно должен был появиться, чтобы собрать вместе талантливую молодежь и горящих своим делом педагогов", - поделилась Ольга Драгун.

В IT-центре многие предметы ведут преподаватели Полоцкого государственного университета (ПГУ), которые тоже приложили руку к реализации этого образовательного проекта. Гимназия сотрудничает с вузом не один год. Например, два года подряд в ПГУ проводили летний IT-лагерь для ребят, которые углубленно занимаются информатикой и физикой. Причем кроме развлекательной программы для гимназистов разработали познавательные занятия и лабораторные. Не один выпускник гимназии стал студентом этого вуза, а дипломированные специалисты ПГУ работают в гимназии учителями. Вот такой закономерный круговорот молодых кадров между двумя учреждениями образования.

Гимназисты проявляют завидное рвение в достижении высоких целей. Пять воспитанников учреждения образования побывали в Национальном детском технопарке, где представили свои проекты по робототехнике, физике и химии. Еще двое гимназистов отправятся на ближайшую смену. "Очень радует, что преподаватели технопарка сопровождают детей и после окончания смены. Ребята могут общаться с ними дистанционно, рассказывать о новых проектах, консультироваться по профильным темам. Мы планируем в апреле зарегистрировать наших ребят на четвертую и пятую смены в Национальный детский технопарк", - рассказала Ольга Драгун.

"Выпускник" первой смены технопарка Артем Шепелев недавно участвовал в областной научно-практической конференции "Квант", где с проектом программно-аппаратного комплекса для велосипеда завоевал диплом первой степени. "Сейчас набирает обороты такое направление, как шэринг транспорта. Это когда человек арендует на время велосипеды, самокаты, катается на них, добирается до работы или учебы, минуя пробки, и оставляет в определенном месте, выбрав стоянку в приложении на смартфоне. Для популяризации здорового образа жизни и использования экологически чистого транспорта я предлагаю программно-аппаратный комплекс для велосипедов, который включает в себя бортовой компьютер для отображения скорости, времени и расстояния поездки, датчик пульса. Мое ноу-хау в этом устройстве - поворотники под сидением, чтобы при маневрах не отрывать руки от руля, когда надо показать направление движения. Я установил сенсорные кнопки на руле, которые реагируют на прикосновение, даже если на улице дождь. И на светоотражающем жилете со светодиодной матрицей также зажигаются предупредительные огни, сигнализирующие о повороте или остановке двухколесного транспорта. Такая технология может применяться и в профессиональном спорте", - рассказал юный изобретатель, который намерен снова посетить технопарк и покорить преподавателей новым проектом.

Подобные новации, пусть и не глобальные, являются примером для младших ребят, которые видят, чего можно достичь в IT, если увлеченно заниматься программированием, робототехникой и использовать информационные технологии для саморазвития. "У нас есть кружок по робототехнике для малышей, в нем занимаются с первого класса. IT-центр предусмотрен для детей постарше: с пятого класса здесь углубленно изучают информатику, а старшеклассники ведут научно-исследовательскую и проектную деятельность. Мы планируем расширить этот центр, создать в нем методическую базу для педагогов, открыть виртуальный методический кабинет. Для учеников откроем лаборатории робототехники, информационных технологий, а также 3D-лабораторию", - поделилась планами Ольга Драгун.

Она также добавила, что интерес детей к IT растет с каждым днем. Девочки и мальчики уже в столь юном возрасте видят перспективы, причем не только работы в качестве программистов белорусской Силиконовой долины. Высокие технологии и робототехника завоевывают все больший авторитет у отечественных промышленных предприятий, и переход на цифровую экономику не за горами. Поэтому применить свои умения, творческий подход и инженерное мышление в деле смогут как раз сегодняшние школьники, покоряющие пьедесталы соревнований по IT-технологиям.-0-