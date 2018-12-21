Итоги трудового семестра студотрядов области подведут в Витебске

21 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня состоится торжественное подведение итогов третьего трудового семестра 2018 года в Витебской области и чествование лучших студенческих отрядов, их штабов, участников студотрядовского движения и нанимателей в различных номинациях, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

В торжестве примут участие порядка ста человек - бойцы, командиры, комиссары студенческих отрядов Витебской области, а также представители органов власти региона, руководители предприятий, ветераны движения. "Лучшие бойцы студотрядов Витебской области станут участниками встречи поколений "Взгляд сквозь года". В год 55-летия этого движения Беларуси пообщаться и обсудить современное движение отрядов с молодежью придут восьмикратный командир зональных штабов отрядов Борис Рыклин и первый комиссар выездного строительного отряда в Казахстан в 1963 году Вячеслав Макаревский. Завершится мероприятие чемпионатом по внеаренному лазертагу среди лучших студотрядов области", - рассказали в обкоме молодежной организации.

Во время трудового семестра в Витебской области в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических и сервисных студенческих отрядов работали порядка 5,2 тыс. человек. Молодежь принимала участие в работе на Всебелорусской молодежной стройке, в возведении социально значимых объектов в области, была задействована в благоустройстве, трудилась в оздоровительных лагерях. Кроме того, в 2018 году впервые за последние 10 лет студотрядовцы Витебской области отравились работать в Молдову в сельскохозяйственном отряде, трудились молодые люди и в России.-0-