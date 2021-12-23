Из Беловежской пущи в Ивьевский район переселили 20 благородных оленей

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Из национального парка "Беловежская пуща" в Ивьевский район Гродненской области в декабре переселили 20 благородных оленей. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

"Егерская служба зимой подкармливает диких животных и отлавливает живоловушками для дальнейшего расселения по территории страны. Национальный парк имеет возможность участвовать в государственной программе "Белорусский лес", отлавливать и реализовывать оленей благородных другим пользователям охотничьих угодий. Быстро отловить оленей помогли холода, которые заставили животных подойти к подкормочным площадкам", - рассказали в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства.

Для Ивьевской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов было отловлено 20 благородных оленей. Животных благополучно доставили заказчику двумя рейсами. Прописку пущанские олени поменяли 18 декабря.-0-