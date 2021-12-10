Из книг, строительных блоков и даже с банкоматом внутри: в Гродно открыли аллею дизайнерских елок

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно зажгли праздничные огни на аллее дизайнерских новогодних елок, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно дали старт предновогодним активностям. Первыми праздничные огни зажгли на площади Ленина и в парке им. Жилибера, где уже по доброй городской традиции появилась аллея дизайнерских новогодних елок от предприятий и организаций города.

В этом году на аллее 57 новогодних красавиц. Каждая из них уникальна. Обычных елок здесь практически нет. Кто-то из авторов представил свое виденье того, как должен быть украшен один из главных новогодних символов, кто-то пофантазировал на тему того, из чего елку можно было бы создать.

Например, один из производителей представил елку из стекла, еще одно предприятие буквально возвело ель из своей продукции - строительных блоков. Еще одна новогодняя красавица сделана из книжных фолиантов, еще несколько - в стиле минимализма.

Традиционно в самих елках и их украшениях нашли отражение особенности производимой предприятиями продукции. Одна из елей украшена новогодними открытками, другая - с огнетушителями и пожарными извещателями - напоминает о безопасности, третья украшена колбасами и другими вкусностями. А внутри одной из елок разместился банкомат.

"Аллея дизайнерских елок - не просто праздничное украшение города, но и престижный конкурс. Лучшие из работ будут поощрены", - рассказали в отделе культуры Гродненского горисполкома.

Иллюминация в парке и на аллее елок будет включаться каждый вечер. А горожан и гостей Гродно ждет все больше праздничных мероприятий. На площади Советской начала работу новогодняя ярмарка, здесь же каждую субботу будут проходить праздничные концерты. Площадь Советская станет основной локацией и для гуляний в новогоднюю ночь.

17 декабря в Гродно пройдет традиционное шествие Дедов Морозов, а 16 декабря в центре ремесел "Наследие" откроют городскую усадьбу главного новогоднего волшебника.-0-

Фото Леонида Щеглова