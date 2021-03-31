Из нежилого здания в домик в деревне - гособъект продан на аукционе в Жлобинском районе

31 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нежилое здание общей площадью 87 кв.м в Жлобинском районе продано с аукциона, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Последний в первом квартале аукцион завершился результативно. "Объект недвижимости находится в деревне Верхняя Олба, которая расположилась в живописном месте в нескольких километрах от слияния Днепра и Березины. Также решил и покупатель, приобретя бывшее государственное здание для реконструкции его в жилое помещение", - рассказали в комитете.

Немало предложений подготовили специалисты для продажи на ближайших аукционах. Ознакомиться с ними можно на сайте "Гомельоблимущество". Торги пройдут 6, 8, 13, 15, 20, 27 и 29 апреля.

Получить дополнительную информацию можно по адресу в Гомеле: пр. Ленина, 3 (4 этаж, каб. 412), а также по телефонам для справок: (0232) 50-69-49, 50-66-43.-0-