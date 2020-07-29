Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" из-за прорыва водопровода на ул.Мазурова организовал для граждан подвоз питьевой воды в автоцистернах, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Как сообщалось ранее, сегодня утром был поврежден водопровод в сети диаметром 900 мм на ул.Мазурова - ул.Панченко. Возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток во Фрунзенском и Московском районах столицы.

Актуальные адреса, где стоят цистерны:

ул.Кунцевщина, 25;

ул.Сухаревская, 63;

ул.Скрипникова, 21;

ул.Мазурова, 27.

По обращениям потребителей автомобили будут менять места стоянки.-0-