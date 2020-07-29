Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы

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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" из-за прорыва водопровода на ул.Мазурова организовал для граждан подвоз питьевой воды в автоцистернах, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
Из-за аварии на трубопроводе в Минске возможно ухудшение воды в ближайшие двое суток
Специалисты пояснили, что провыв вызван повреждением в сети Д900 мм на ул. Мазурова - ул. Панченко.
Как сообщалось ранее, сегодня утром был поврежден водопровод в сети диаметром 900 мм на ул.Мазурова - ул.Панченко. Возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток во Фрунзенском и Московском районах столицы.
Актуальные адреса, где стоят цистерны:
ул.Кунцевщина, 25;
ул.Сухаревская, 63;
ул.Скрипникова, 21;
ул.Мазурова, 27.
По обращениям потребителей автомобили будут менять места стоянки.-0-