Изюм и сладости с плесенью, "химическая" посуда - в Гомельской области выявили некачественный импорт

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 10 случаев реализации недоброкачественного импорта выявил Государственный санитарный надзор Гомельской области в ноябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Саннадзор региона обнаружил не соответствующие требованиям безопасности продукты и непродовольственные товары.

В дюжину товаров, которые не должны попасть в корзину покупателей, вошли и детские игрушки. К примеру, "Воздушный пластилин" (комплект из 12 разноцветных частей) китайского производства не соответствовал требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" по санитарно-химическим показателям гигиенической безопасности. В товаре с неограниченным сроком годности превышали допустимую норму уровни миграции формальдегида и фенола в водную среду.

Также обнаружены сомнительные товары на витринах с посудой. Не соответствовали гигиеническому нормативу "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с продуктами" ковши российского производства, металлическая форма для выпекания с антипригарным покрытием (Чехия / заводы в Китае). Зафиксировано превышение по миграции в модельные среды различных химических веществ.

В продуктовой линейке отличился сушеный коричневый виноград 2 сорта из Узбекистана с превышением показателя "плесень". Этот норматив был нарушен и в двух видах чая (листовом и пакетированном), красном молотом перце российского производства. Также не соответствовали по этому критерию заварные "Эклеры" с творожным кремом (Россия) и вафли "Рожок" (Украина).

Более чем в два раза (858 мг/кг при требовании не более 400 мг/кг) был превышен показатель по нитратам в доставленных из Волгоградской области России свежих огурцах.

Выявлены отклонения от санитарных норм и техрегламента в рыбных консервах из России. У "Скумбрии атлантической натуральной" с добавлением масла был не свойственный этому виду консервов запах и внешний вид. Консистенция мяса рыбы - сухая, костей - мягкая, куски были частично разломанные, бульон жидкий, темного цвета и мутный.

Госсаннадзор региона принял исчерпывающие меры по изъятию этих недоброкачественных товаров из реализации и недопущению их дальнейшего обращения.-0-