Известна стоимость квадрата в экспериментальном доме для минчан-очередников в Смолевичах

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о том, как между районами столицы распределили квартиры в экспериментальном доме в Смолевичах для минчан-очередников, а также о цене за квадратный метр, появилась на сайте Мингорисполкома. Уже с 6 сентября начнется прием заявлений от нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих построить в этом доме квартиру, сообщает БЕЛТА.

Пятиэтажный типовой дом ОАО "МАПИД" на 192 квартиры №26 по генплану детальной планировки северо-западной части города-спутника будет строиться долевым способом с предоставлением государственной поддержки в порядке и на условиях, определенных в указе №240. Застройщиком выступает УКС Миноблисполкома.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий минчане, независимо от даты постановки на очередь, могут подать заявление на квартиру в этом доме при условии снятия с очереди в столице.

Гражданам предложены 50 однокомнатных (общей площадью в среднем 42 кв.м), 57 двухкомнатных (60 кв.м), 82 трехкомнатные (75 кв.м) и 3 четырехкомнатные квартиры (100 кв.м).

Ориентировочная стоимость строительства одного квадрата - Br1291,47.

Вместе с тем отмечается, что площадь квартир и стоимость квадратного метра еще будут уточняться.

Строительство жилого дома будет вестись без опубликования проектной декларации и предусматривать ограниченную прибыль в размере не более 3% от определенной в текущих ценах сметной стоимости объектов долевого строительства.

Квартиры в экспериментальном доме уже выделены Мингорисполкомом администрациям районов столицы пропорционально очереди нуждающихся в каждом из них. В итоге Заводскому отведено 24 квартиры, Ленинскому - 21, Московскому - 33, Октябрьскому - 14, Партизанскому - 9, Первомайскому - 23, Советскому - 16, Фрунзенскому - 44, Центральному - 8.

При формировании списка дольщиков будет учитываться дата постановки их на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.

Информация о планировках квартир размещена на официальном сайте Мингорисполкома в рубрике "Это актуально", странице управления жилищной политики (рубрика "Полезная информация") и сайтах администраций районов Минска.-0-