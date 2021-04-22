22 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Яблочное повидло с опасными консервантами обнаружили в продаже в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"При проверке одного из частных предприятий областного центра в продаже было обнаружено яблочное повидло российского производства. Было установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности", - отметили в инспекции.

В результате проведенных испытаний в составе продукта была обнаружена пищевая добавка (сорбиновая кислота в количестве 0,24 г/кг), недопустимая для повидла с содержанием сахара более 5 г на 100 г. Фактическое содержание массовой доли сахарозы по результатам испытаний составило 11,3 %.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-