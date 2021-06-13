Ярмарка "Палесскi кiрмаш" пройдет в Мозыре 23-26 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская универсальная ярмарка "Палесскi кiрмаш" пройдет Мозыре 23-26 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.

Ярмарка разместится на оживленной центральной площади Мозыря. Для участия в мероприятии планируется привлечь организации, индивидуальных предпринимателей и ремесленников с различным ассортиментом товаров: подарки, сувениры, парфюмерия и косметика, одежда, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, деликатесы, а также изделия ручной работы.

"Палесскi кiрмаш" состоится в рамках проводимого Национальным олимпийским комитетом в различных городах республики семейного спортивного массового праздника "Вытокi. Крок да Алiмпу". Так, 26 июня пл.Ленина станет центральной площадкой фестиваля. Программой мероприятия предусмотрены спортивные локации, объединенные в "Олимпийский квест", гастрофест, анимационные игры, лаунж-зоны для консультаций и мастер-классов, мобильный планетарий, ярмарочная торговля, праздник мастеров и ремесленников и концертно-развлекательная площадка с участием звезд белорусской эстрады.

Ожидается, что фестиваль посетят свыше 30 тыс. человек из всех районов Гомельской области. В празднике также примут участие руководство Гомельской области и Национального олимпийского комитета.-0-