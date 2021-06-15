Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет 17 июня в Гомеле

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Новости темы "Содействие занятости населения"
15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями пройдет 17 июня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
Соискателей приглашают в управление с 11.00 до 12.00 по ул.Пролетарская, 18.
В мероприятии примут участие представители кадровых служб предприятий, общественных организаций и объединений инвалидов, специалисты центров социального обслуживания населения районных администраций города, Гомельской областной медико-реабилитационной экспертной комиссии, ИМНС РБ по Центральному району Гомеля.
Потенциальным сотрудникам предложат варианты занятости и трудоустройства в соответствии с состоянием их здоровья.-0-