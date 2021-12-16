Ясли-сад с центром по финансовой грамотности открыли в Колодищах

16 декабря, Колодищи /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад №4 открыли сегодня по ул.Отличной в Колодищах, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, председатель главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп. Заниматься и развлекаться здесь будут 230 маленьких мальчиков и девочек. Для работы с малышами набрали 62 человека, из которых 34 - педагоги.

В здании красочного детского сада сделано все, чтобы дети чувствовали себя комфортно, могли получать необходимые для их возраста знания и весело проводить время, играя с новыми игрушками. В нем разместилось 12 групповых помещений, физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, бассейн, компьютерный класс, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, методический кабинет, медицинский блок и пищеблок.

Предусмотрены условия для дополнительных образовательных услуг. Исходя из запросов родителей, созданы ресурсные центры по финансовой грамотности, ОБЖ, преемственности между дошкольным образованием и первой ступенью общего среднего. Также в здании обустроена безбарьерная среда и установлена система видеонаблюдения.

Заказчиком выступил УКС Минского облисполкома, подрядчиком - "Заславльстройиндустрия". Стоимость объекта, согласно проектной документации, составила более Br17 млн.

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