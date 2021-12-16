16 декабря, Колодищи /Корр. БЕЛТА/. Минский район лидирует в области по числу учреждений образования. Об этом журналистам сегодня рассказал начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко во время открытия новых яслей-сада в Колодищах, передает корреспондент БЕЛТА.

Ясли-сад в Колодищах

"В Минском районе насчитывается больше всего учреждений образования из всех регионов области. Это 74 государственных объекта, среди которых 43 яслей-сада, 16 детских садов, один дошкольный центр развития ребенка, 11 детских садов-школ, три яслей-сада-школы, а также шесть частных учреждений образования. Всего в данном районе зарегистрировано 23 609 детей, из которых 11 320 - малыши от трех до пяти лет. В определении в учреждения дошкольного образования сегодня нуждается 4691 ребенок", - рассказал Николай Башко.

В районе активно внедряют разные формы дошкольного образования. Здесь работают группы кратковременного пребывания детей, адаптационные, выходного дня, игровые и сезонные площадки, материнские школы. С детьми работают 1206 педагогов, из них 68% имеют высшее образование, 38,6% - первую и высшую квалификационные категории.-0-

Во время открытия яслей-сада в Колодищах

Фото Рамиля Насибулина