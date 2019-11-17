Явка избирателей в Витебской области на 12.00 превысила 50%

17 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Явка избирателей на парламентских выборах в Витебской области по состоянию на 12.00 превысила 50%, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Дмитрий Хома.

"Жители региона проявляют высокую активность. По данным на 12.00 проголосовало 50,39% избирателей, или более 430 тыс. человек, включенных в списки", - проинформировал председатель областной избирательной комиссии.

По его словам, в целом процесс голосования в области идет спокойно. На многих участках организованы культурно-массовые мероприятия и работа точек общественного питания. "Люди приходят с хорошим настроением. Надеюсь, такая же атмосфера сохранится до закрытия участков в 20.00", - добавил Дмитрий Хома.

В Витебской области с 8.00 открыты 768 участков для голосования, в том числе 25, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и один - в воинской части. В списки для голосования включено около 855 тыс. человек. Им предстоит избрать в парламент 14 депутатов. На место в Палате представителей претендуют 72 кандидата.

Мониторинг парламентских выборов осуществляют представители БДИПЧ ОБСЕ, миссии СНГ, национальных наблюдателей - всего около 4 тыс. человек. Вплоть до закрытия избирательных участков они будут следить за ходом голосования, затем присутствовать при проверке и подсчете бюллетеней, подведении итогов.-0-