Юные гомельские фигуристы готовят к праздникам спектакль на льду

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Гомельской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 готовит ледовый спектакль "Мэри Поппинс", сообщил БЕЛТА режиссер-постановщик шоу, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по ледовым видам спорта Александр Морозов.

Над постановкой работают 70 воспитанников школы в возрасте от 7 до 18 лет. Среди них есть и мастера спорта, и члены сборной команды Беларуси по фигурному катанию на коньках. Роль Мэри Поппинс исполнит член сборной страны и призер международных соревнований Елизавета Хлыповка.

"Яркие декорации и костюмы, театральный свет, эффекты и трюки не оставят зрителей равнодушными", - уверен собеседник.

По его словам, ледовое шоу - это новый шаг к возрождению гомельских традиций. СДЮШОР №1 с 2004 года практикует помимо учебно-тренировочного процесса и участия спортсменов в соревнованиях еще и постановку театрализованных представлений на льду. В разные годы гомельчане увидели такие постановки, как "Волшебник Изумрудного города", "Пеппи", "Пиноккио", "Бременские музыканты", "Алиса в стране Чудес". "По ряду объективных причин с 2014 года постановка спектаклей приостановилась. И вот теперь мы готовимся к новой премьере", - сказал Александр Морозов.

Первые театрализованные шоу состоятся на арене гомельского Ледового дворца 26, 28 и 30 декабря. Перед началом представлений зрителей ожидают игры и конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки.-0-