Юные спасатели-пожарные и ветераны станцуют на осеннем балу в Витебске

16 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Финальный этап республиканской акции МЧС "Молодежь за безопасность" завершится сегодня в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи осенним балом юных спасателей-пожарных, на который приглашены лучшие представители молодежного движения из областного центра, Новополоцка, Орши и Витебского района, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Кроме юных спасателей в акции примут участие родители и педагоги, которые будут отмечены и поощрены начальником Витебского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Активное участие в празднике примут ветераны пожарной службы, которые поделятся не только профессиональным опытом, но и вручат членские билеты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных юным новобранцам. Ярким моментом станет исполнение творческих номеров спасателями-пожарными, а также совместного с ветеранами вальса.

Во время проведения акции "Молодежь за безопасность", которая стартовала 23 сентября, юные спасатели-пожарные Витебской области посетили ветеранов, инвалидов, одиноко проживающих пожилых людей и оказали шефскую помощь, побывали в многодетных семьях, где провели обучающие мероприятия по безопасности. Также юноши и девушки рассказали о деятельности Белорусской молодежной организации спасателей-пожарных в социальных приютах, домах-интернатах, учебных заведениях.

Ежегодно в молодежную организацию спасателей-пожарных приходит более 700 учащихся учреждений образования со всех регионов Витебской области. Сейчас в ней насчитывается более 20 тыс. человек.-0-