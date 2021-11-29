Юных могилевчан приглашают к участию в конкурсе "Очаровательный малыш. Next-2022"

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский Дворец культуры области объявил о проведении открытого детского конкурса "Очаровательный малыш. Next-2022". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

"К участию в творческом состязании приглашаются яркие и талантливые мальчики и девочки в возрасте 5 лет, мечтающие о сцене, - уточнили в учреждении. - Отборочный этап детской конкурсной шоу-программы пройдет 11 января. Каждому ребенку необходимо представить визитную карточку - рассказать о себе и своих увлечениях в свободной форме - например, через стихи, прозу или песню. Вторым испытанием станет вокальный конкурс, третьим - танцевальный".

По результатам отборочного тура в финал, который состоится 10 апреля, пройдет до 8 участников. Готовить малышей к завершающим испытаниям будут профессиональные хореографы и вокалисты Дворца культуры области. К слову, участие в конкурсе бесплатное.

Желающим заявиться на конкурс необходимо до 7 января 2022 года подать заявку на электронную почту malysh.next@dko-mogilev.by. Также ее можно доставить по адресу: ГУК "Дворец культуры области", 212002, г. Могилев, пр.Пушкинский, 7. Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте dko-mogilev.by в разделе мероприятия. Телефон для справок: 80222 76-50-16.-0-