К новогодним праздникам в Минске заготовят более 2,7 млн бутылок шампанского

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговля Минска рассчитывает продать более 2,7 млн бутылок шампанского и игристых вин к новогодним праздникам. Об этом сообщил сегодня начальник ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Андрей Улезло на оперативном совещании в столичной мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году ожидаемая реализация шампанского и игристых вин к новогодним праздникам в Минске составит более 2,7 млн бутылок. В ассортименте имеется около 50 их наименований, - сказал Андрей Улезло. - Также будет заготовлено более 500 тыс. сладких подарков, всего свыше 90 вариаций".

В достаточном количестве будет продаваться различных маскарадных костюмов для детей.

Подготовка к праздничной торговле началась в октябре, сформирован ассортимент товаров с рождественской и новогодней символикой, которые уже продаются в тематически оформленных залах и павильонах. По словам руководителя ГУПР Мингорисполкома, отечественные производители и поставщики позаботились о том, чтобы в ассортименте сувенирной продукции был представлен символ наступающего года - желтая земляная свинья.

Главный атрибут праздников - новогоднюю ель - можно будет приобрести уже с 22 декабря, когда во всех районах столицы начнут работать елочные базары. Розничные цены на живые деревья составят от Br10 до Br30 в зависимости от высоты. С учетом роста продаж искусственных елей их количество в торговле будет увеличено, они доступны по ценам от Br430 до Br570.-0-