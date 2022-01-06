Кабинет компьютерной томографии открыли в больнице №2 Гомеля

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кабинет рентгеновской компьютерной томографии открыли сегодня в Гомельской городской клинической больнице №2, передает корреспондент БЕЛТА.

Рентгеновский компьютерный томограф на 128 срезов с возможностью получения высокоточного трехмерного изображения за короткий промежуток времени позволит сократить время исследования, уменьшить лучевую нагрузку на пациента, а также даст возможность выявлять на более ранних стадиях сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.

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