Как изменится движение транспорта в Минске в выходные

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия в Минске, приуроченные ко Дню города, внесут свои коррективы в схемы и интервал движения городского общественного транспорта 14 и 15 сентября, сообщает БЕЛТА.

Так, 14 сентября с 13.30 до 13.50 временно приостановят движение всех видов транспорта на участке пр. Победителей от пр. Машерова до пр. Независимости (в районе Дворца спорта) для репетиции мероприятия H.O.G. Rally Minsk и проведения дрифта G-Drive. Немного ранее, с 11.30 до 13.30 на время прохождения колонны байкеров по пр. Независимости - ул. Ленина - пр. Победителей - пр. Машерова ограничат движение всех видов транспорта.

Чтобы горожанам и гостям было удобнее добираться до мест проведения мероприятий и домой, 14 сентября с 15.00 до 24.00 будет увеличено количество подвижного состава на следующих маршрутах: автобусных № 1, 69, 73, 91, 100; троллейбусном № 46; трамвайных № 3, 5. Вместе с тем пассажирам следует учитывать, что почти весь день 14 сентября (с 09.00 до 23.00) остановочный пункт "Дворец спорта" по пр. Победителей в направлении пр. Машерова отменяется для всех проходящих маршрутов.

15 сентября с 12.00 до 24.00 пустят больше трамваев на линии № 3 и 5; с 16.00 до 24.00 выйдет больше автобусов на маршруты № 1, 73; с 07.00 до 16.00 - больше троллейбусов № 22 и автобусов № 74С, 24, 38. В этот день, в связи с проведением международных легкоатлетических соревнований "Минский полумарафон", праздничных мероприятий, посвященных Дню танкиста, будет частично ограничено движение и изменятся трассы ряда автобусных и троллейбусных маршрутов.

С 01.00 до 16.30 закрыт для проезда пр. Победителей на участке от ул. Немиги - ул. М. Богдановича до пр. Машерова; с 04.00 до 18.00 - пр. Машерова на участке от ул. Сторожевской - ул. Даумана до пр. Победителей; с 07.00 до 12.00 - ул. К. Маркса на участке от ул. Энгельса до ул. Володарского.

Также ограничено движение с 07.00 до 16.00 по пр. Победителей на участке от пр. Независимости до ул. Саперов, по пр. Независимости на участке от ул. Бобруйской до ул. Козлова, по ул. Володарского на участке от пр. Независимости до ул. Кирова, по ул. Комсомольской на участке от пр. Независимости до ул. Кирова, по ул. Ленина на участке от пр. Независимости до ул. Кирова, по ул. Энгельса на участке от пр. Независимости до ул. Кирова, по ул. Киселева на участке от пр. Независимости до ул. Красной, по ул. Захарова на участке от ул. Первомайской до пл. Победы, по местному проезду пр. Независимости от ул. Киселева до ул. Коммунистической, по ул. Коммунистической на участке от ул. Куйбышева до местного проезда пр. Независимости, по ул. Куйбышева на участке от ул. Киселева до ул. Я. Купалы, по ул. Я. Купалы на участке от ул. Первомайской до ул. М. Богдановича, по ул. Немиге - ул. М. Богдановича на участке от ул. Городского Вала до пр. Машерова, по ул. Сторожевской на участке от ул. М. Богдановича до пр. Машерова, по пр. Машерова на участке от пр. Победителей до ул. Заславской, на перекрестках ул. М. Богдановича, Я. Купалы и Сторожевской, по пр. Победителей на участке от ул. Ленина до ул. Саперов, по пр. Независимости от ул. Козлова до ул. Московской, по пр. Машерова от пр. Победителей до ул. Тимирязева, по ул. Захарова от ул. Первомайской до пл. Победы, по ул. Я. Купалы, по ул. Киселева от ул. М. Богдановича до пл. Победы, по ул. Ленина от пр. Победителей до пр. Независимости, по ул. Заславской, по ул. Куйбышева от ул. Я. Купалы до пр. Машерова.

С 07.00 до 13.00 движение ограничат по пр. Победителей на участке от ул. Саперов до ул. Ратомской, по ул. Нарочанской на участке от пр. Победителей до ул. Тимирязева, по местному проезду пр. Победителей на участке от ул. Нарочанской до ул. Радужной на участке от ул. Тимирязева до пр. Победителей.

Соответственно все маршруты общественного транспорта, которые проходят через перечисленные участки, на время перекрытия будут изменены - транспорт пойдет в объезд.

С 05.00 до 07.00 изменения коснутся автобусных маршрутов № 1, 69, 73, 163, 91, 29, 44, 136, 1002-ТК, 1412-ТК, с 7.00 до 16.00 - № 100, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК, 115Э, 1152-ТК, 1107-ТК, 300Э, 1400-ТК, 40, 163, 29, 1002-ТК, 1412-ТК, 23, 65, 24, 38, 1146-ТК, 1346-ТК, 1024-ТК, 1053-ТК, 1153-ТК, 123, 127, 18, 26, 1318-ТК, 57, 1212-ТК.

Также с 7.00 до 16.00 троллейбусный маршрут №40 со стороны пр. Дзержинского будет следовать по ул. К.Цеткин, ул. Бобруйской до разворотного кольца "Бобруйская", со стороны ДС "Карастояновой" - отменяется; маршрут №53 от пр. Дзержинского будет следовать по пр. Жукова, пр. Пушкина, ул. Орловской, Сурганова, М. Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях; троллейбусы № 29, 37 со стороны ул. К.Чорного будут следовать по ул. Сурганова, Карастояновой до ДС "Карастояновой", со стороны КП "Мясникова" - отменяются. Троллейбусные маршруты № 12, 46 отменяются. Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута №946С "ДС Зеленый Луг-6 - Вокзал".

С 07.00 до 13.00 изменятся маршруты движения автобусов № 1119-ТК, 73, 1073-ТК, 1, 119С, 69, 1056-ТК, 11, 44, 136, 1051-ТК, 91, 133, 76Э, 89Э, 1097-ТК. Трассы троллейбусных маршрутов № 10, 39, 77 в направлении пр. Победителей сокращаются до ст.м. "Пушкинская".

С 13.00 до 16.00 в объезд перекрытых участков будут следовать автобусы № 44, 136, 1051-ТК, 119С, 1119-ТК, 73, 1073-ТК, 1, 69, 1056-ТК, 91, с 16.00 до 24.00 - автобусы № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1002-ТК, 1412-ТК, 1107-ТК.

Подробнее о временных схемах движения можно узнать на сайте ГП "Минсктранс".

Кроме того, для удобства пассажиров сокращаются интервалы движения поездов столичной подземки. В субботу с 06.00 до 20.00 они составят 5 минут, с 20.00 до 24.00 - 3 минуты; в воскресенье с 08.00 до 17.00 - 4 минуты, с 17.00 до 24.00 -5 минут.-0-