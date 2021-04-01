Как одно из лучших хозяйств белорусского Полесья отражает многолетний тренд аграрной отрасли

Молоко и говядина: как выбор одного из лучших хозяйств белорусского Полесья ОАО "Вульковский рассвет" отражает многолетний тренд аграрной отрасли страны.

Баланс интересов

Когда мы прибыли в агрогородок Вулька-2, в конторе сельхозпредприятия шел ремонт. Руководитель ОАО "Вульковский рассвет" Владимир Соц встретил нас на пороге и пригласил в еще пахнущий краской небольшой актовый зал – место утренних планерок и временный директорский кабинет. И начал с главного:

– Наше хозяйство и раньше не ходило в отстающих, а за последние 15 лет прогресс производства налицо. Модернизированы многие фермы, построены новые – все они заполнены: ни одного пустующего здания. При вместительности в 6200 голов КРС содержим 6700, то есть загрузка под 110%. Постоя­нно закупаем эффективную энергонасыщенную технику, содержим в порядке имеющуюся. Работаем над повышением плодородия земли.

О таких руководителях, как Владимир Соц, говорят: сильный хозяйственник, а еще честный, открытый человек.

– Для нас предприятие – государство в уменьшенном виде. В нем главное – люди, которым мы должны дать заработать на хлеб с маслом, – говорит Владимир Иванович и тут же уточняет: – От каждого требуем четкого соблюдения производственной дисциплины – только и всего.

В ОАО "Вульковский рассвет" трудится 350 человек. Коллектив немаленький. Большинство – профессионалы высокого уровня: механизаторы, полеводы, операторы машинного доения, животноводы по обслуживанию КРС на откорме и доращивании. Руководство предприятия учитывает тот факт, что жителю деревни чаще всего нигде не найти заработок, кроме как в агрохозяйстве. Так что людей в угоду новым технологиям в этом ОАО не сокращают, хотя машины могли бы заменить их на многих участках!

Так в белорусской глубинке решается вопрос социальной справедливости. Иначе нельзя. В этом мудрость, умение держать баланс и суть сельского топ-менеджера Владимира Соца, хорошо знающего и нужды людей, и требования роста прибыльности ОАО.

– Работаем прибыльно, наращивая объемы производства, – отмечает Владимир Иванович. – Средняя зарплата за 2020 год по хозяйству составила 860 рублей. У кого-то, например животноводов, и полторы тысячи выходило, у других – меньше... Кто сколько заработал. При этом дополнительные выплаты и премиальные составили за год до 900 – 1,5 тысячи рублей. Да, мы могли бы платить в разы больше, но ведь должны работать на перспективу – развиваться, притом за свои деньги. А еще нужно учесть, что в прошлом году к нам присоединили хозяйство "Озерница" с 1820 головами скота. Его нужно поднимать, что мы и делаем!.. По-другому никак: мы – патриоты, любим свою страну и сельское хозяйство, живем настоящим и думаем о будущем!

Молочные секреты

Предприятие обеспечивает себя кормами, в сроки закладывая ежегодно полуторагодичный запас. Имеет сильную базу механизаторских кадров и современной, в основном белорусской, техники. Занимается самостоятельным вывозом органики и минеральных удобрений. Здесь позиция принципиальная: справляться самостоятельно – никого на помощь не звать! А вот если кому нужно помочь – пожалуйста! Интересна для предприятия и картофельная тема: имеется собственное специальное хранилище под него.

Хорошие перспективы "Вульковского рассвета" отметил министр сельского хозяйства Иван Крупко, который недавно побывал на молочно-товарном комплексе ОАО. Мы попросили показать нам объект, который проинспектировал глава Минсельхозпрода. Признаемся, были немало удивлены! Рассчитывали увидеть молочно-товарную ферму, а попали на агропромышленный комплекс из нескольких ферм, где "прописано" основное стадо предприятия. Рядом – зерносушильный комплекс, сенажно-силосные траншеи, зерносклад, генератор на случай перебоев с электричеством.

"Завод" по производству молока и выращиванию телок построили вдали от жилых домов. Людей сюда трижды в день привозят на автобусах из семи населенных пунктов, что оказалось гораздо проще, чем организовать по ферме у каждой деревни! Такая вот агропромзона, на которой мы посетили две фермы – "Галый Бор" и "Довгое". На них как раз к концу подходила дневная, вторая по счету, дойка.

Все коровы как на подбор – черно-пестрой породы. Чередой заходят в узкое захлопывающееся индивидуальное заграждение доильного комплекса "Вестфалия". Операторы специальными салфетками протирают вымя буренок и подключают к аппарату – к делу приступает немецкий "дояр". И полилось парное молоко по трубам! Сразу – в специальные танкеры, далее доставляют на молокозавод, а оттуда – в магазины.

– На экране компьютера отражается количество молока, надоенного от каждой коровы с индивидуальным номером, – обращает внимание заместитель директора по животноводству Сергей Павлович. – И это не праздный интерес, а оценка потенциала коровы! В зависимости от удоя каждая получит свою порцию корма. Например, за 50 литров в день положено 15 кг комбикормов. В меню – сенаж, силос, концентраты, премиксы, шрот. При этом время кормления и время доения четко соблюдается. Если начать дойку чуть раньше или позже – это скажется на качестве молока и здоровье животного. Поэтому графика работы придерживаемся строжайше!

С особой внимательностью и трепетом на всех молочно-товарных фермах относятся к отелу. Прием новорожденных поручен самому сведущему в это деле человеку – животноводу по обслуживанию КРС на доращивании Елене Кузьмич. Она принимает малышей, выпаивает их в течение суток молозивом.

Все для людей

– Может, кто-то скажет, что мы живем в забытом богом и людьми Полесье, но хочу уверить: это давно не так! – говорит в конце встречи Владимир Соц. – Мы планируем ежегодный рост объемов производства – не менее 6%. Бывает, получается и выше 10%! Дай бог и дальше так жить... Главное, к нам с удовольствием идут работать люди. А в свой законный выходной все могут отдохнуть в нашем современном кафе. О его кухне идет добрая слава. Не верите? Заезжайте и убедитесь сами!

Выноска: Средний удой на МТФ "Галый Бор" за 2020 год составил 8300 литров на одну корову. Есть среди них и свои рекордистки: буренка под номером 933 дает до 60 литров в день – целых шесть ведер молока!

ОАО "Вульковский рассвет" – это: около11 тыс. га сельхозугодий;

6700 голов КРС, из них 2315 – дойное стадо;

мясо: 900 – 1000 тонн говядины в живом весе ежегодно;

молоко: 40 тонн (94% сорт "экстра") ежедневно.

Рост валовой продукции в 2020 году – 114,2%.

Тамара МАРКИНА,

Фото Павел ОРЛОВСКИЙ

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