Как сотрудники "Кобринского ЖКХ" благоустраивают городскую среду

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 11 июня 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:18 В Минске на пр.Независимости столкнулись легковушка и маршрутка Происшествия
17:01 Работник агентства по госрегистрации и земельному кадастру задержан за слив данных сотрудников ОВД Происшествия
17:00 Лукашенко обсудил с Шейманом развитие Оршанского района и состояние дел на предприятиях региона Президент
16:52 Международная ассоциация историков и архивистов появится в СНГ Общество
16:48 Соревнования санитарных формирований гражданской обороны прошли в Минске Регионы
16:42 В Минске на базе 11 больниц будут работать пункты вакцинации против COVID-19 Регионы
16:36 Более 100 т "Сказки в ладошке" - производитель мороженого "ОршаСырЗавод" увеличивает его выпуск Регионы
16:23 Луцкий о воспитательной работе в вузах: меньше бюрократии, больше неформального общения Общество
16:16 Более 70% продукции витебское предприятие "Элект" поставляет на экспорт Регионы
16:11 Проект постановления об электронной системе учета древесины направлен в правительство Экономика
16:09 Морозов: "Поезд Победы" - олицетворение великого подвига народа в годы ВОВ Общество
16:07 Компартии Греции, Венгрии и Франции выразили солидарность с Беларусью Общество
16:03 Директор столичной фирмы выращивал коноплю на рабочем месте Происшествия
16:00 Польша с 13 июня снимет часть карантинных ограничений В мире
15:53 Аттестаты вручили 44 выпускникам специализированного лицея МЧС Регионы
15:47 Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова Общество
15:44 Житель Мостовского района приговорен к ограничению свободы за оскорбление Президента Происшествия
15:42 Ирина Жук и Эльвира Герман стали призерами этапа легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" Спорт
15:40 МЧС напомнило о правилах поведения при грозе Общество
15:31 Карпенко: в организации образовательного процесса студенты должны принимать активное участие Общество
15:20 На VIII Форуме регионов Могилевская область планирует заключить контракты на $132 млн Регионы
15:18 В Могилеве неизвестный бросил горючую смесь в дверь института МВД Происшествия
15:16 Био- и нанотехнологии планируют развивать в Гродненском аграрном университете Регионы
15:09 Молодежи предстоит строить завтрашний день государства, развивать достижения предыдущих поколений - БСЖ Общество
15:07 Водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе - расследование завершено Происшествия
15:04 Щекин: обращение сенаторов и депутатов демонстрирует единство всего народа Политика
15:03 Мобильные бригады ММЗ будут помогать ремонтировать технику во время массовых полевых работ Экономика
14:55 Международная федерация хоккея показала дизайн медалей ЧМ-2022 Спорт
14:45 Законопроект об утверждении республиканского бюджета за 2020 год рассмотрят на весенней сессии Общество
14:35 Центральная горбольница Бреста начала поэтапный переход к штатному режиму работы Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
11 июня 2021, 16:51

Как сотрудники "Кобринского ЖКХ" благоустраивают городскую среду

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
С прицелом на экономику. "Кобринхимсервис" оказывает услуги сельхозпредприятиям региона
Как работает ОАО "Радонежское" - один из лидеров сельхозотрасли региона

Сложно поспорить с тем, что Кобрин – один из красивейших городов Беларуси. Особенно стильно райцентр, летопись которого насчитывает более 730 лет, выглядит в весенне-летний период, когда кругом идеальная чистота, много цветов, малых архитектурных форм. И в создании этого большая заслуга сотрудников КУМПП ЖКХ "Кобринское ЖКХ".

Качество в приоритете

Первоочередной же целью предприятия является качественное предоставление коммунальных услуг населению.

– Наша деятельность нацелена на устойчивое функционирование своих структурных подразделений, а также бесперебойное оказание услуг своим потребителям. Кроме прочего, качество их необходимо постоянно повышать. А себестоимость как продукции, так и услуг – снижать. Это довольно тяжелая и ответственная задача, которая требует немало сил и затрат, – рассказывает директор организации Сергей Елец.

И это местным коммунальщикам удается. Одним из главных маркеров успешности предприятия является снижение количества обращений граждан. В прошлом году показатель (по сравнению с 2019-м) стал на 15,6% меньше. Также удалось перевыполнить комплексный план по снижению затрат на оказание ЖКУ за 2020-й. При задании в 905,07 тыс. руб. коммунальщики достигли показателя в 1134,4 тысячи. Чистая же прибыль составила более 737 тысяч рублей. И это в год пандемии!

И даже аквапарк!

Кобринское ЖКХ – предприятие для Беларуси во многом уникальное. Набор его услуг для райцентра численностью около 50 тысяч человек практически сравним со столичным. Под крылом коммунальщиков – аквапарк, гостиница (30 номеров) и даже медицина.

– Конечно, масштаб того же аквапарка по сравнению с крупными минскими комплексами не такой большой. Однако в других малых городах о подобном могут только мечтать. Аквапарк, и особенно его термальная зона, пользуется огромной популярностью у жителей Кобрина и района, – отмечает директор.

Личная заинтересованность

Обеспечивают работу ЖКХ более 870 сотрудников. Среди них немало трудовых династий и молодых кадров, ежегодно пополняющих коллектив предприятия.

Говоря о перспективе работы на 2021-й, Сергей Елец отмечает, что деятельность организации будет направлена на дальнейшее снижение затрат и повышение качества ЖКУ, внедрение современных технологий.

– Немаловажно и повышение эффективности ремонта и эксплуатации жилого фонда, выполнение ключевых показателей. В этом заинтересованы прежде всего мы сами, ведь каждый из нас здесь живет, – отметил руководитель организации.

Коммунальщики продолжат работы по проектированию и возведению новой котельной на местных видах топлива, которая расположится на улице Дзержинского. Сейчас в районе действует пять аналогичных теплоисточников общей мощностью чуть менее 25 мегаватт.

Для удешевления стоимости топлива на предприятии наладили производство древесной щепы.

– Мощность котельной составит 18 мегаватт. По расчетам, ее строительство позволит за год сэкономить примерно 7 млн кубометров голубого топлива (1,6 млн долларов США), а также полностью перевести Кобрин в летний и отопительный период при температуре до -5 С на местные виды топлива. В общей сложности уже более 58% энергии мы вырабатываем на МВт. Это позволило снизить себестоимость

1 Гкал на 7,7 рубля. И на этом показателе останавливаться не собираемся, – заключил Сергей Елец.

Кобринское ЖКХ также оказывает услуги по деревообработке. Специализированный участок оснащен тремя современными производственными линиями, на которых сотрудники быстро, а самое главное – качественно перерабатывают древесину.

Александр НОВОХРОСТ,

Фото Вадим Якубёнок

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область предприятие
Новости рубрики Регионы
С прицелом на экономику. "Кобринхимсервис" оказывает услуги сельхозпредприятиям региона
Как работает ОАО "Радонежское" - один из лидеров сельхозотрасли региона
Фото Минского городского УМЧС Соревнования санитарных формирований гражданской обороны прошли в Минске
Фото из архива В Минске на базе 11 больниц будут работать пункты вакцинации против COVID-19
На участке по производству мороженого Более 100 т "Сказки в ладошке" - производитель мороженого "ОршаСырЗавод" увеличивает его выпуск
Фото из архива Более 70% продукции витебское предприятие "Элект" поставляет на экспорт
Главное
Во время совещания "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсудили изменения в Гражданский кодекс
Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан
Луцкий: наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом
Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов внесена в Палату представителей
Топ-новости
Лукашенко: мы должны идти к дебюрократизации всех систем в стране
Лукашенко обсудил с Шейманом развитие Оршанского района и состояние дел на предприятиях региона
Компартии Греции, Венгрии и Франции выразили солидарность с Беларусью
Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах
Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова
В Минске на базе 11 больниц будут работать пункты вакцинации против COVID-19
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
МЧС напомнило о правилах поведения при грозе
Карпенко: в организации образовательного процесса студенты должны принимать активное участие
Ирина Жук и Эльвира Герман стали призерами этапа легкоатлетической "Бриллиантовой лиги"
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 16 июня
Санкции Запада - не повод для паники, мы способны переориентироваться на другие рынки - мнение
Перечень административных процедур будет сокращен и переведен на единую электронную площадку
Эксперт рассказал о возможных вариантах ответственности за призывы к санкциям
В учреждениях общего среднего образования начались консультации по подготовке к ЦТ
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.