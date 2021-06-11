Как сотрудники "Кобринского ЖКХ" благоустраивают городскую среду

Сложно поспорить с тем, что Кобрин – один из красивейших городов Беларуси. Особенно стильно райцентр, летопись которого насчитывает более 730 лет, выглядит в весенне-летний период, когда кругом идеальная чистота, много цветов, малых архитектурных форм. И в создании этого большая заслуга сотрудников КУМПП ЖКХ "Кобринское ЖКХ".

Качество в приоритете

Первоочередной же целью предприятия является качественное предоставление коммунальных услуг населению.

– Наша деятельность нацелена на устойчивое функционирование своих структурных подразделений, а также бесперебойное оказание услуг своим потребителям. Кроме прочего, качество их необходимо постоянно повышать. А себестоимость как продукции, так и услуг – снижать. Это довольно тяжелая и ответственная задача, которая требует немало сил и затрат, – рассказывает директор организации Сергей Елец.

И это местным коммунальщикам удается. Одним из главных маркеров успешности предприятия является снижение количества обращений граждан. В прошлом году показатель (по сравнению с 2019-м) стал на 15,6% меньше. Также удалось перевыполнить комплексный план по снижению затрат на оказание ЖКУ за 2020-й. При задании в 905,07 тыс. руб. коммунальщики достигли показателя в 1134,4 тысячи. Чистая же прибыль составила более 737 тысяч рублей. И это в год пандемии!

И даже аквапарк!

Кобринское ЖКХ – предприятие для Беларуси во многом уникальное. Набор его услуг для райцентра численностью около 50 тысяч человек практически сравним со столичным. Под крылом коммунальщиков – аквапарк, гостиница (30 номеров) и даже медицина.

– Конечно, масштаб того же аквапарка по сравнению с крупными минскими комплексами не такой большой. Однако в других малых городах о подобном могут только мечтать. Аквапарк, и особенно его термальная зона, пользуется огромной популярностью у жителей Кобрина и района, – отмечает директор.

Личная заинтересованность

Обеспечивают работу ЖКХ более 870 сотрудников. Среди них немало трудовых династий и молодых кадров, ежегодно пополняющих коллектив предприятия.

Говоря о перспективе работы на 2021-й, Сергей Елец отмечает, что деятельность организации будет направлена на дальнейшее снижение затрат и повышение качества ЖКУ, внедрение современных технологий.

– Немаловажно и повышение эффективности ремонта и эксплуатации жилого фонда, выполнение ключевых показателей. В этом заинтересованы прежде всего мы сами, ведь каждый из нас здесь живет, – отметил руководитель организации.

Коммунальщики продолжат работы по проектированию и возведению новой котельной на местных видах топлива, которая расположится на улице Дзержинского. Сейчас в районе действует пять аналогичных теплоисточников общей мощностью чуть менее 25 мегаватт.

Для удешевления стоимости топлива на предприятии наладили производство древесной щепы.

– Мощность котельной составит 18 мегаватт. По расчетам, ее строительство позволит за год сэкономить примерно 7 млн кубометров голубого топлива (1,6 млн долларов США), а также полностью перевести Кобрин в летний и отопительный период при температуре до -5 С на местные виды топлива. В общей сложности уже более 58% энергии мы вырабатываем на МВт. Это позволило снизить себестоимость

1 Гкал на 7,7 рубля. И на этом показателе останавливаться не собираемся, – заключил Сергей Елец.

Кобринское ЖКХ также оказывает услуги по деревообработке. Специализированный участок оснащен тремя современными производственными линиями, на которых сотрудники быстро, а самое главное – качественно перерабатывают древесину.

Александр НОВОХРОСТ,

Фото Вадим Якубёнок

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