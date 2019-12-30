Как в реабилитационном центре в Минске помогают детям-инвалидам поверить в чудо

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич посетила Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, где поучаствовала в открытии специальной реабилитационной комнаты. Это место для социальной адаптации и профориентации стало одним из многочисленных подарков республиканской акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Если для обычных ребят чудеса происходят в Новый год, то в реабилитационном центре кропотливым трудом и любовью волшебников, что работают здесь, чудеса вершатся круглый год. "Мы находимся в уникальном учреждении. Центр создан в 2000 году. Здесь проходят реабилитацию дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И есть отличные результаты, которыми можно похвастаться, - отметила Ирина Костевич. - Примерно 98% детей, которые проходят реабилитацию в течение трех недель, имеют улучшения. В 2019 году 12 ребятам вообще снята группа инвалидности. За пять лет 56 детей стали здоровыми".

Министр подчеркнула, что медицинская реабилитация в центре совмещена с социальной, чтобы дети смогли в будущем найти свою профессию и были приспособлены к быту. "Сегодня мы будем как раз открывать такую реабилитационную комнату, где ребята будут учиться тому, как готовить, как убирать дома - основным бытовым навыкам", - пояснила Ирина Костевич.

По словам директора центра Людмилы Кондрашовой, за этот год не только 12 ребят вернули здоровье, столько же детей смогли встать на ноги и самостоятельно пойти. Среди них - 12-летний минчанин Анатолий Олехнович. Почти год назад мальчик выпал из окна восьмого этажа, чудом выжил, но оказался в инвалидной коляске. Его мама Валентина призналась, что до трагедии у него было много планов: быть самым сильным, быстрым, побеждать, сейчас главное желание - быть как все. "Первый раз мы попали сюда на три недели четыре месяца назад. Приехали на инвалидной коляске с глазами, полными надежды: можете ли вы нам помочь? И нас в свои руки взяли первоклассные профессионалы, поставили на ноги. Сейчас мой ребенок передвигается с костылями на небольшие расстояния. Для нас этот центр - просто находка! Живем недалеко, проехали две остановки, здесь на костыли и весь день занимаемся: процедуры, ЛФК, массаж, общение с ребятами, а также школа. Толик даже успеваемость улучшил, год окончил почти отличником, - рассказала она. - Ему здесь очень нравится. А мне нравится результат, который я вижу. Поэтому будем продолжать сюда ездить, закреплять эффект. И спасибо этому центру, нашему государству за возможность помогать каждому ребенку, какой бы сложный случай не произошел".

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, входящий в систему Министерства труда и социальной защиты, создан по программе Президента "Дети Беларуси". Центр спроектирован по европейским аналогам для комплексной реабилитации по индивидуальным программам детей-инвалидов с 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем и, как результат, нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В учреждении одновременно могут находиться 120 детей, а за год реабилитацию проходят около 1,5 тыс. В новогоднюю смену реабилитацию проходят сразу 140 ребят, многие из которых сегодня стали не только зрителями, но и участниками праздничных хороводов, игр и представления. Они также получили подарки от министерства и спонсоров: развивающие игры и, конечно, сладкие наборы.

Вместе с детьми, работниками центра и сказочными персонажами водила хороводы и отгадывала загадки и министр. Ирина Костевич поздравила всех с наступающим Новым годом. "Високосный 2020 год намного интереснее. У нас с вами будет на один день больше для добрых дел, - сказала она. - Я желаю, чтобы у всех вас было больше добрых мероприятий, событий, чтобы в семьях царили любовь и счастье, а дети были здоровы и радовали родителей своими успехами во всем. Наши дети достойны самого лучшего. И не только в 2020-м, а всегда". Отдельно министр поблагодарила за труд и заботу о детях коллектив центра и вручила руководителю и нескольким сотрудникам почетные грамоты.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Александра Лукашенко. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-