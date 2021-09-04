Каменецкий район победил в соревнованиях по уборке зерна в Брестской области

4 сентября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. Каменецкий район признан победителем соревнований по уборке зерновых и зернобобовых культур в Брестской области. Результаты жатвы подводят сегодня на областных "Дажынках", передает корреспондент БЕЛТА.

"Год для аграриев Каменецкого района, думаю, и для всей страны выдался сложным. Погодные условия были такими, что растения слабо развивались: была засуха, потом похолодание, дожди. Но хочу сказать, что при соблюдении регламентов можно достичь хороших результатов, что и сделал Каменецкий район. В этом году мы имеем более 120 тыс. т зерна при средней урожайности 44,8 ц/га", - рассказал первый заместитель председателя Каменецкого райисполкома Вячеслав Ковальчук.

Областные "Дажынкі" проходят сегодня в городском поселке Логишин Пинского района. Сюда приглашены передовики уборочной кампании - механизаторы, водители, агрономы, руководители хозяйств. Так, лучшим на жатве признан Каменецкий район. В тройке его коллеги из Жабинковского и Брестского районов. Победителям вручены премии, благодарности и ценные призы.

По словам Вячеслава Ковальчука, денежная премия пойдет на поощрение аграриев и развитие сельскохозяйственного производства. "Наши сельхозпредприятия сконцентрированы на выращивании хлеба и животноводстве. А фермерские хозяйства занимаются овощами и фруктами. Пробуют и новые культуры. Например, в этом году в деревне Турна на 15 га посадили черешню", - отметил первый зампредседателя Каменецкого райисполкома.

Закрывая церемонию награждения победителей, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко объявил, что следующей столицей областных "Дажынак" станет городской поселок Телеханы Ивацевичского района.-0-

Фото Вадима Якубёнка