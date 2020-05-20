Капремонт лечебного корпуса Гомельской туббольницы намерены завершить в этом году

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Капитальный ремонт лечебного корпуса №1 Гомельской областной туберкулезной клинической больницы планируют завершить в 2020 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения Наталья Журавлева.

Как отметила главврач, капремонт был начат еще в 2014 году, с 2017-го приостановлен. "Сейчас работы возобновились. Планируется, что они завершатся в текущем году", - уточнила она.

В отремонтированном лечебном корпусе будут три пульмонологических отделения общей вместимостью 130 коек. "Практически 100% пациентов при необходимости смогут получать кислород - к койкам будет выведено 129 кислородных точек. Помимо этого точки кислорода предусмотрены в процедурных кабинетах, приемном отделении", - рассказала главный врач.

Параллельно с ремонтными работами оборудуется и кислородный пункт с разводкой к корпусам №1 и №3. Будут установлены две большие емкости по 5 т для жидкого кислорода, резервные кислородные баллоны для переключения на время заправки, пояснила Наталья Журавлева.

"Мы оказываем медицинскую помощь тяжелым пациентам с хроническими обструктивными болезнями легких, бронхиальной астмой, интерстициальными заболеваниями легких и другой патологией. Учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией, создание максимального количества точек кислорода - это требование времени", - добавила она.

После ремонта корпус станет современным лечебным и диагностическим центром. В нем разместится эндоскопическое отделение. Для работы приобретут новое оборудование, например, бронхо- и гастроскопы.

По всем современным требованиям оборудуют ингаляторий. "Проходить процедуры одновременно смогут шесть пациентов. В ингалятории предусмотрены специальная система вытяжки, которая позволит обеспечить необходимую циркуляцию воздуха, удобные столы", - сказала Наталья Журавлева.

Появится в корпусе №1 и комната галотерапии. Дополнительные процедуры там будут проходить, например, пациенты с бронхиальными астмами.

На первом этаже продолжат проводить рентгенологические исследования. "Пульмоскан, компьютерный томограф были введены в эксплуатацию еще во время работ по первому пусковому комплексу капремонта корпуса и практически не прекращали свою работу", - пояснила Наталья Журавлева. Еще один рентгеновский кабинет будет этажом выше. Для него приобретут дополнительное оборудование: проявочную машину, специальные сушильные шкафы и др.

Помимо медицинского, диагностического оборудования закупят новую мебель для палат, кабинетов, комнат для персонала.

"В целом после капремонта будут улучшены условия пребывания пациентов. Например, палаты предусмотрены одно-, двух- и трехместные, со специальными консолями с подсветкой, кнопкой вызова персонала, точкой подачи кислорода. Везде соблюдены требования безбарьерной среды", - добавила главврач.

Как отметили в пресс-службе Гомельского облисполкома, для завершения капитального ремонта корпуса №1 туббольницы и устройства кислородного пункта дополнительно выделено Br2,2 млн.-0-