Караев провел тактические занятия на полевом сборе с кадетами

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня поучаствовал в учебно-полевом сборе областного кадетского училища и провел с кадетами занятия по тактике и другим прикладным дисциплинам, передает корреспондент БЕЛТА.

Пятидневный учебно-полевой сбор кадетского училища проходит на базе военного факультета Гродненского государственного университета им. Я.Купалы. Участвуют в нем кадеты 8-10-х классов.

Под руководством опытных преподавателей факультета они получают практические навыки, которые пригодятся в дальнейшем в службе. Проходят кадеты тактическую, огневую, инженерную и военно-медицинскую подготовку. Живут они на территории части в палатках, во время сбора на практике знакомятся с организацией и бытом военной службы.

На одном из этапов к занятиям присоединился Юрий Караев. Он провел занятия с кадетами по тактике, а также поделился опытом из службы и жизни во время беседы с молодыми людьми.

"Принимая решение поучаствовать в сборе, преследовал две цели. Во-первых, оценить уровень подготовки ребят, во-вторых, самому поучаствовать в их обучении. Ведь во время службы я очень много занимался тем, что обучал солдат защищать родину. Если честно, то я рад, насколько ответственно и профессионально организованы занятия сбора", - отметил Юрий Караев. Он обратил внимание на высокий уровень подготовки, выучки молодых людей, грамотные действия в различных ситуациях.

"Хорошее настроение. Интересные, познавательные занятия. Получили неоценимый опыт, да и в целом вдохновились к новым свершениям", - поделился впечатлениям сержант 8-го класса училища Денис Оксенюк. Он в кадетское училище пришел осознанно. В семье прадед, дед, отец и старший брат - военные. Свою жизнь молодой человек планирует связать с пограничной службой.

Полевой сбор - обязательная часть учебной программы. Перевод на следующий курс осуществляется только после выполнения программы сбора. Оценок или экзаменов не предусмотрено, но знания кадетов оцениваются по предмету "допризывная подготовка", который в училище изучается на повышенном уровне.

"Сбор также направлен на формирование психологической устойчивости не только для предстоящей службы, но и для преодоления житейских трудностей. А для некоторых из ребят это возможность самоопределиться и сделать выбор дальнейшей профессии", - рассказал директор Гродненского областного кадетского училища Сергей Якубович.

Сейчас, к слову, в училище обучаются 125 человек, в том числе 21 девушка. Сбор девушки проходят наравне с парнями.-0-

Фото Леонида Щеглова