Караник: эффективное решение волнующих людей вопросов приводит к сокращению обращений

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Снижение количества обращений в органы власти свидетельствует о более эффективном решении волнующих людей вопросов. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании облисполкома подвели итоги работы в регионе с обращениями граждан и юридических лиц в 2021 году. Всего за год в исполнительные и распорядительные органы Гродненской области поступило около 13 тыс. обращений. По сравнению с 2020 годом, количество обращений к местной власти снизилось на 4,8%, а в облисполком - на 6,4%.

"Качество работы с обращениями граждан, оперативность реагирования на них - это те критерии, по которым люди оценивают эффективность органов госуправления. Анализ работы за прошлый год демонстрирует снижение количества обращений, в том числе и повторных, что, прежде всего, свидетельствует о повышении качества этой работы. Вопросы эффективно решаются на местном уровне и людям реже приходится обращаться в вышестоящие инстанции", - отметил Владимир Караник.

Тематика обращений в основном остается неизменной. Наибольшее число из них касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, системы здравоохранения, трудоустройства и работы органов госуправления.

В Гродненской области продолжается работа по расширению форм и методов взаимодействия с жителями региона. В частности, расширяется присутствие в социальных сетях. Но при этом, подчеркнул Владимир Караник, не отказываются в регионе от хорошо себя зарекомендовавших практик проведения прямых телефонных линий, личных приемов, в том числе и выездных. Такой формат востребован, прежде всего, у людей более старшего возраста.

"При этом необходимо еще более широко использовать возможности для информирования жителей области о происходящих в регионе процессах. Более полная информация зачастую снимает ряд вопросов и необходимости обращаться в органы власти не возникает", - обратил внимание Владимир Караник. Также, по его словам, очень важно при работе с обращениями граждан избегать отписок и формализма, на все вопросы должны даваться ответы по существу.-0-