Караник: необходимо бережно сохранить и передать потомкам наше богатое культурное наследие

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно бережно сохранить, приумножить и передать потомкам богатое культурное наследие страны. Такое мнение сегодня во время вручения областной премии имени Александра Дубко "За творческие достижения в области культуры и искусства" высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась сегодня на сцене Гродненской областной филармонии. История премии насчитывает более 20 лет. По итогам 2020 года лауреатами стали 14 творческих личностей: народные мастера и библиотекари, клубные и музейные работники, преподаватели, артисты, режиссеры и журналисты, художники и писатели.

"Наша задача - бережно сохранить, приумножить и передать потомкам наше богатое культурное наследие. И роль людей творческих в этом велика. Очень важно, что вместе на сцену сегодня выходят как опытные и состоявшиеся люди, хранители традиций, так и талантливая, креативная молодежь, которая будет развивать культуру и далее", - отметил Владимир Караник. Он выразил уверенность, что впереди жителей и гостей региона ждет немало интересных культурных событий, встреч и открытий.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, Эмма Дубко, лауреат премии им. Дубко заведующий Озерским центром культуры Михаил Левша

Среди лауреатов премии - директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук. Лида в 2020 году была культурной столицей Беларуси - немало мероприятий, проектов было реализовано и в музее.

"Одними из самых значимых стали открытие постоянной музейной экспозиции "Старонкі гісторыі ад XIV стагоддзя" в отреставрированной юго-западной башне Лидского замка, республиканские и международные выставки, международная конференция, посвященная 430-летию получения Магдебургского права нашим городом. Конечно, свои коррективы в программу и планы внес коронавирус, хотя и сам музей, и Лида оставались востребованными у посетителей, туристов. Немало интересных задумок на будущее, среди них, например, и театральные встречи, и фестиваль театров огня, и турнир лучников", - отметила Ольга Пилипчук. Она подчеркнула, что премию стоит воспринимать не как индивидуальное поощрение, а награду для всего коллектива, работа которого позволяет реализовывать порой даже кажущиеся невозможными проекты.

Ольга Пилипчук

Сегодня награды были вручены и стипендиатам специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи - представителям Гродненской области. На сцену ученики школ искусств региона поднимались вместе с учителями и родителями.

Премия Гродненского областного исполнительного комитета имени Александра Дубко "За творческие достижения в сфере культуры и искусства" присуждается ежегодно с целью поддержки творческой инициативы и интеллектуального потенциала педагогов школ искусств, а также за личный вклад в развитие культуры и искусства, пропаганду национальных традиций, высокое профессиональное мастерство.-0-

Фото Леонида Щеглова