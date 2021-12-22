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22 декабря 2021, 16:33

Караник: Новый год должен принести частичку волшебства каждому ребенку

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22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый год должен принести частичку волшебства каждому ребенку. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник сегодня принял участие в новогоднем празднике в Государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Гродно.

"Новый год должен принести частичку волшебства и праздника каждому ребенку. На это и направлена традиционная акция "Наши дети", во время которой органы госуправления, представители крупных предприятий, частного бизнеса посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с праздниками, вручают подарки, помогают в решении существующих проблем", - отметил Владимир Караник. От облисполкома коллективу и воспитанникам центра был вручен сертификат на приобретение необходимого оборудования.

"С моей точки зрения, отношение к особенным детям во многом показывает зрелость общества. Отрадно, что в Гродно созданы учреждения, подобные этому центру, где дети с особенностями развития получают психологическую, педагогическую помощь, социализируются. 100% детей, нуждающихся в такой помощи, получают ее. Организован и подвоз таких детей", - отметил Владимир Караник.

В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации занимаются около 80 детей. Сегодня он располагает базой и корпусами в Ленинском и Октябрьском районах Гродно. Здесь созданы все условия для качественного ведения образовательного и воспитательного процессов. В частности, активно для этого используется потенциал сенсорной и сенсорно-интегративной комнат. Поспособствуют совершенствованию базы этих комнат и новогодние подарки. Представители местных властей, экономического суда региона, организаций области поучаствовали в приобретении техники и оборудования для этих комнат. В этом году центру была оказана спонсорская помощь на сумму более Br80 тыс.

Кроме того, отметил Владимир Караник, на 2022 год планируется разработка проектно-сметной документации для улучшения материально-технической базы, обустройства необходимых элементов безбарьерной среды во втором корпусе центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Ежегодная благотворительная акция "Наши дети", проводимая в канун новогодних праздников по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, стала уже традиционной в Беларуси. В этом году акция проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.-0-

Фото Леонида Щеглова

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Гродненская область дети Караник
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