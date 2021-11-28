Караник о настроениях в лагере беженцев, случаях COVID-19 и гуманитарной помощи

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ рассказал о настроениях в лагере беженцев, случаях COVID-19 и гуманитарной помощи, сообщает БЕЛТА.

"Всегда выигрывает команда. Я очень благодарен всем службам облисполкома. Мы чувствуем помощь со стороны республиканских органов власти. Здесь работает слаженный механизм. Если речь, например, идет о безопасности - здесь активно работает МЧС. Охрана общественного порядка - в полном объеме функцию выполняет УВД. Несвойственная функция для армии - обеспечение горячего питания, но я рад тому, что они это делают не только регулярно, но и вкусно. Ну и, естественно, все остальные организации работают в тесном контакте с Международным Красным Крестом, который аккумулирует все объемы поступающей международной помощи", - сказал Владимир Караник.

Говоря о настроениях в лагере беженцев он отметил: "У них был долгий путь, чувствуется определенная усталость. Но больше их, конечно, гнетет неопределенность касательно того, что же будет дальше. К сожалению, это, наверное, единственный вопрос, ответ на который мы дать не можем".

Что касается ковидной обстановки, губернатор рассказал, что был выявлен один клинически значимый случай у беженца, который сейчас проходит стационарное лечение. "Мы очень рады, что у него наблюдается положительная динамика. Также выявлен один случай бессимптомного течения заболевания. Какой-то вспышки или распространения ковида мы не видим, - подчеркнул Владимир Караник. - Мы развернули стационарный пункт вакцинации, однако он оказался практически не востребован, поскольку многие из беженцев прошли полный курс вакцинации еще перед началом пути. Они надеялись завершить свой путь в Европе и знали, что там действуют жесткие ковидные ограничения и может потребоваться сертификат о вакцинации".

Также он прокомментировал фейки, которые появлялись в некоторых Telegram-каналах о завышенных ценниках на продукты. "Я предполагаю, что некоторые люди пытаются таким образом спровоцировать какие-то волнения. Когда начинаем разбираться с ценами на шаурму, выясняется, что это была внешняя провокация. Пока сотрудник фудтрака обслуживал клиента, кто-то поменял ценники, а потом вернул все как было, отошел в сторону и выложил этот ролик в сеть, - пояснил губернатор. - В первые дни, когда люди пришли голодные, замерзшие, у них не было ощущения, что здесь налажено регулярное кормление, и каждый пытался набрать продуктов впрок. Сейчас этот ажиотаж ушел. Мы запишем на нескольких языках информацию о том, что если остались какие-то продукты, которые просрочены, то лучше не рисковать здоровьем и выкинуть их, потому что проблем с едой точно не будет".

Владимир Караник напомнил, что у беженцев появилась возможность зарядить телефоны. Они отслеживают информационное пространство и понимают, что со временем, особенно на зарубежных сайтах, их тема уходит на второй план. "Мы должны для беженцев сделать то, что можем: обеспечить безопасные условия, медицинскую помощь. Основное требование у людей - двигаться вперед, а решение этого вопросы вне нашей компетенции. Мы надеемся, что встретим со стороны Запада гуманизм и осознание того, что проблему надо решать, - сказал Владимир Караник. - Здесь должно быть два направления. Первое - помочь этим людям добраться туда, куда они хотят попасть. Второе - собраться заинтересованным странам вместе и обсудить вопрос, как сделать так, чтобы людей, покинувших дома и куда-то бегущих с детьми, становилось все меньше. Основной, глобальный вопрос - как сделать наш мир безопаснее. Пока жгучего желания этот вопрос обсуждать и решать мы не видим. Надеюсь, что-то поменяется в ближайшее время".-0-