Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 28 ноября 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:28 Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума Общество
22:28 Караник о настроениях в лагере беженцев, случаях COVID-19 и гуманитарной помощи Регионы
22:06 Сергеенко: Центральная избирательная комиссия получит новое название и полномочия Общество
21:44 Проект обновленной Конституции в первой половине декабря представят на общественное обсуждение Общество
21:42 Сергеенко: в проекте Конституции содержатся посылы, адресованные нашим зарубежным партнерам Общество
21:37 Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти Общество
21:33 Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу Общество
21:28 Эксперт: Польша использует ситуацию с беженцами на границе, как дымовую завесу своих проблем Общество
21:16 Белорусские баскетболисты проиграли грекам в квалификации ЧМ Спорт
21:02 Джон Энтвиссол: мы стараемся оказать беженцам всю необходимую гуманитарную помощь Общество
20:56 Более 2,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
20:54 Лискович: белорусы собрали для беженцев 114 т гуманитарного груза Общество
20:26 Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги Спорт
20:14 Вольфович: принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление должен выполняться Общество
20:07 Вольфович: белорусская сторона делает все возможное для беженцев Общество
19:53 Хоккеисты минского "Динамо" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:38 ФОТОФАКТ: Иудеи отмечают один из главных религиозных праздников - Хануку Регионы
19:08 Белорусские пограничники оказали помощь соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины Общество
19:03 Омикрон-штамм COVID-19 выявлен в Нидерландах и Дании В мире
18:31 Финляндия ограничила въезд из семи стран Африки до 19 декабря В мире
18:00 Три человека травмированы в лобовом столкновении в Мостовском районе Происшествия
17:58 Прощание с Градским планируют провести 1 декабря Культура
17:56 Эксперт: НАТО выгодно выставлять беженцев на границе гибридной угрозой для ЕС Общество
17:55 В ДТП под Щучином пострадали пешеход и водитель Происшествия
17:41 Папа Франциск выразил озабоченность из-за ситуации с мигрантами В мире
17:28 Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев Общество
17:24 Швед Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде Спорт
17:17 Профсоюз медиков назначил отличникам медколледжей поощрительные выплаты Общество
17:00 Спортсмены Гомельской области выиграли Кубок Беларуси по греко-римской борьбе в командном зачете Спорт
16:55 Волонтер БРСМ: не могла остаться безучастной к проблемам беженцев, особенно жалко детей Общество
Все новости
Все новости
Регионы
28 ноября 2021, 22:28

Караник о настроениях в лагере беженцев, случаях COVID-19 и гуманитарной помощи

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ рассказал о настроениях в лагере беженцев, случаях COVID-19 и гуманитарной помощи, сообщает БЕЛТА.

"Всегда выигрывает команда. Я очень благодарен всем службам облисполкома. Мы чувствуем помощь со стороны республиканских органов власти. Здесь работает слаженный механизм. Если речь, например, идет о безопасности - здесь активно работает МЧС. Охрана общественного порядка - в полном объеме функцию выполняет УВД. Несвойственная функция для армии - обеспечение горячего питания, но я рад тому, что они это делают не только регулярно, но и вкусно. Ну и, естественно, все остальные организации работают в тесном контакте с Международным Красным Крестом, который аккумулирует все объемы поступающей международной помощи", - сказал Владимир Караник.

Говоря о настроениях в лагере беженцев он отметил: "У них был долгий путь, чувствуется определенная усталость. Но больше их, конечно, гнетет неопределенность касательно того, что же будет дальше. К сожалению, это, наверное, единственный вопрос, ответ на который мы дать не можем".

Что касается ковидной обстановки, губернатор рассказал, что был выявлен один клинически значимый случай у беженца, который сейчас проходит стационарное лечение. "Мы очень рады, что у него наблюдается положительная динамика. Также выявлен один случай бессимптомного течения заболевания. Какой-то вспышки или распространения ковида мы не видим, - подчеркнул Владимир Караник. - Мы развернули стационарный пункт вакцинации, однако он оказался практически не востребован, поскольку многие из беженцев прошли полный курс вакцинации еще перед началом пути. Они надеялись завершить свой путь в Европе и знали, что там действуют жесткие ковидные ограничения и может потребоваться сертификат о вакцинации".

Также он прокомментировал фейки, которые появлялись в некоторых Telegram-каналах о завышенных ценниках на продукты. "Я предполагаю, что некоторые люди пытаются таким образом спровоцировать какие-то волнения. Когда начинаем разбираться с ценами на шаурму, выясняется, что это была внешняя провокация. Пока сотрудник фудтрака обслуживал клиента, кто-то поменял ценники, а потом вернул все как было, отошел в сторону и выложил этот ролик в сеть, - пояснил губернатор. - В первые дни, когда люди пришли голодные, замерзшие, у них не было ощущения, что здесь налажено регулярное кормление, и каждый пытался набрать продуктов впрок. Сейчас этот ажиотаж ушел. Мы запишем на нескольких языках информацию о том, что если остались какие-то продукты, которые просрочены, то лучше не рисковать здоровьем и выкинуть их, потому что проблем с едой точно не будет".

Владимир Караник напомнил, что у беженцев появилась возможность зарядить телефоны. Они отслеживают информационное пространство и понимают, что со временем, особенно на зарубежных сайтах, их тема уходит на второй план. "Мы должны для беженцев сделать то, что можем: обеспечить безопасные условия, медицинскую помощь. Основное требование у людей - двигаться вперед, а решение этого вопросы вне нашей компетенции. Мы надеемся, что встретим со стороны Запада гуманизм и осознание того, что проблему надо решать, - сказал Владимир Караник. - Здесь должно быть два направления. Первое - помочь этим людям добраться туда, куда они хотят попасть. Второе - собраться заинтересованным странам вместе и обсудить вопрос, как сделать так, чтобы людей, покинувших дома и куда-то бегущих с детьми, становилось все меньше. Основной, глобальный вопрос - как сделать наш мир безопаснее. Пока жгучего желания этот вопрос обсуждать и решать мы не видим. Надеюсь, что-то поменяется в ближайшее время".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беженцы Гродненская область миграция
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Иудеи отмечают один из главных религиозных праздников - Хануку
Фото из архива Возобновлено автобусное движение по маршруту Гродно-Варшава
Беженка из ТЛЦ: нам некуда возвращаться, продали дом и машину, чтобы попасть в Германию
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 14 местах Минска
ФОТОФАКТ: В Гомель приехала знаменитая робособака из youtube-роликов и самый нежный в мире робот
Фото из архива Чему учат школьников в первом белорусском наукограде
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу
Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума
Беженец из ТЛЦ: я хочу попасть в Германию, в Ираке для меня нет перспектив
Топ-новости
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Российский политолог: Лукашенко является гуманистическим политиком
Белорусские пограничники оказали помощь соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины
Вольфович: белорусская сторона делает все возможное для беженцев
Более 1,8 тыс. беженцев вернулись в Ирак авиарейсами из Минска
Гайдукевич: США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями
Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев
Эксперт: НАТО выгодно выставлять беженцев на границе гибридной угрозой для ЕС
Минздрав: более тысячи беженцам была оказана консультативная медпомощь, лечение получили более сотни
Представитель курдской общины: беженцы благодарны Беларуси за человеческое отношение
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела беженца на границе
Умер Александр Градский
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1671 пациент с COVID-19, выписан 2191
Беженка из ТЛЦ: нам некуда возвращаться, продали дом и машину, чтобы попасть в Германию
"Лучшие результаты за 12 лет". Крутой о развитии экономики Беларуси в условиях пандемии и санкций
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.