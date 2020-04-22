Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позитивная тенденция в Витебске подтверждается, в остальных регионах рост заболеваемости идет в рамках прогноза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

В пятницу, 17 апреля, министр во время брифинга отметил, что ситуация в Витебске стабилизировалась: появилось ощущение, что удалось выйти на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения заболеваемости. "По Витебску тенденция подтверждается. По остальным регионам рост идет в рамках прогнозируемых чисел", - сказал он.

"Основная задача - не допустить лавинообразного роста, перегрузки системы здравоохранения. Для оказания помощи на данный момент используется менее 10% имеющейся коечной мощности и менее 10% парка аппаратов ИВЛ", - проинформировал глава Минздрава.

"На данный момент ресурсные возможности системы здравоохранения позволяют обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь всем нуждающимся", - подчеркнул Владимир Караник.

"Ситуация по-прежнему остается под контролем. Нам удается не допускать лавинообразного роста заболеваемости", - добавил он.

Касаясь обнародованных накануне рекомендаций ВОЗ, Владимир Караник напомнил, что на пресс-конференции в Минске эксперты организации говорили о необходимости широкого информирования населения о возможных рисках и правилах поведения. "Статистику мы регулярно публикуем. Но хотели бы, чтобы население услышало наши рекомендации о возможных рисках и правилах поведения", - подчеркнул министр.

Он не исключил, что в Беларусь может приехать еще одна миссия ВОЗ - "по мере развития ситуации, если будет потребность". На данный момент Минздрав поддерживает постоянные контакты с ВОЗ. "Сейчас мы постоянно находимся на связи. Каких-то недопониманий и проблем с ВОЗ у нас нет", - отметил Владимир Караник.-0-