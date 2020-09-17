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17 сентября 2020, 12:43

Караник: прямые линии - хороший механизм оперативной связи между населением и властью

Владимир Караник
Владимир Караник
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 сентября прямые телефонные линии
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17 сентября, Мосты /Корр. БЕЛТА/. Прямые линии и личные приемы остаются хорошим механизмом связи граждан и власти, оперативного решения проблем. Такое мнение во время прямой линии с жителями Мостовского района высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию поступило порядка 10 обращений различной тематики - от ЖКХ до развития бизнеса. Были и личные вопросы. "Общение с людьми - одно из основных направлений работы власти. Личные приемы, прямые линии - это хороший механизм оперативной связи, когда люди могут напрямую рассказать о своих проблемах представителям власти, и получить обратную связь в виде решения проблемы или разъяснения тех или иных нюансов", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул: прямая линия в первую очередь направлена на помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Причем порой, чтобы снять остроту проблемы, достаточно вовремя проинформировать людей, какие есть пути решения, что предпринимается.

Например, жители одной из деревень Мостовского района посетовали на проблемы с водоснабжением. В колодцах сильно упал уровень воды. Сельчанам объяснили: уже пробита новая скважина, по существующему трубопроводу вода пойдет. К тем домам, где водопровода нет, его подведут: сейчас заканчивают разрабатывать проектно-сметную документацию.

Работают и с обращением одной из фирм по грузоперевозкам. Она вовремя не успела подать заявку, чтобы получить разрешение на международные перевозки. "Причина объективна: заболели люди, которые должны были это сделать. Мы оперативно передали обращение в Минтранс, думаю, уже сейчас с этой фирмой связались и ищут способ, как выйти из ситуации. Важно найти решение проблемы и потому, что это предприятие обеспечивает немало рабочих мест в одном из районов области, вносит существенный вклад в экономику региона", - рассказал Владимир Караник.

Несколько обращений касалось и бытовых вопросов - их тоже не оставят без внимания. Соответствующим службам и специалистам поручено изучить ситуацию с выездом на место, исправить проблемы.-0-

Фото Леонида Щеглова

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