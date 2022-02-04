Караник: система здравоохранения Гродненской области в условиях пандемии сработала стабильно

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Гродненской области в условиях пандемии сработала стабильно. Об этом заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник на на расширенном заседании итоговой коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"В очень непростом 2021 году, в условиях пандемии коронавируса, система здравоохранения области не только обеспечила качественную и доступную медицинскую помощь пациентам с инфекционной патологией, но и не остановила ни на секунду оказание плановой медпомощи. В полном объеме получили помощь пациенты с онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями. Это одно из самых больших достижений системы здравоохранения области, а также подтверждение тому, что, несмотря на все трудности, медицинская сфера сработала стабильно", - сказал Владимир Караник. Кроме того, в прошлом году удалось модернизировать и существенно улучшить материально-техническую базу медицинских учреждений.

В первую очередь система здравоохранения Гродненского региона планирует выполнить задачу, поставленную главой государства во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, по улучшению показателей демографической безопасности. В приоритете сделать акцент на раннюю диагностику. Вопрос о том, как будет организовано осуществление диагностики и профилактических осмотров, сейчас прорабатывается.

Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда подчеркнула, что важно продолжить мероприятия по созданию гибкой системы здравоохранения. Также будет поддерживаться достигнутый уровень того опыта и наработок, которые приобретены в работе с пациентами с инфекцией COVID-19. Отдельного внимания заслуживают нововведения, которые внедрены во время нынешнего подъема заболеваемости коронавирусом.

По ее словам, в планах на будущий год - совершенствование материально-технической базы. Будет продолжено переоснащение парков машин скорой медицинской помощи, продолжится обновление парка лапараскопического оборудования, парка ультразвуковых аппаратов, рентгеновского оборудования и всех основных позиций, которые необходимы для обеспечения качественной диагностики заболеваний пациентов. Кроме того, продолжится строительство объектов здравоохранения. В 2021 году было введено 7 таких объектов, продолжаются работы на ряде объектов строительства.-0-